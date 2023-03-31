В Украине электрические самокаты и моноколеса признали транспортными средствами

Закон поможет упростить классификацию ДТП с участием электрических самокатов и моноколес. Такой транспорт уже разделили на две категории.

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Президент Владимир Зеленский подписал закон, который классифицирует электрические самокаты и моноколеса в Украине как транспортные средства. Об этом сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В законе учли рекомендации, наработанные украинским велосообществом. Он поможет упростить классификацию ДТП с участием такого транспорта.

Такие транспортные средства разделены на две категории:

легкое персональное электрическое транспортное средство — транспорт с одним, двумя, тремя или четырьмя колесами, который оснащен электромотором мощностью до 1000 Вт и может развивать скорость до 25 км/ч;

низкоскоростное легкое электрическое транспортное средство — транспорт с одним или несколькими электромоторами, максимальная скорость которого составляет не более 50 км/ч, а снаряженная масса не превышает 600 кг.

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Суд Львова признал электросамокат транспортным средством

Представитель Ассоциации велосипедистов Киева Богдан Лепявко отметил, что классификация электрического транспорта устанавливает, что пользователь такого устройства точно является водителем. Это значительно упрощает трактовку происшествий с участием электрических самокатов и моноколес.

Ранее Фокус рассказал, что в Украине начали наказывать водителей электросамокатов за нарушение Правил дорожного движения.