В Украине электрические самокаты и моноколеса признали транспортными средствами
Закон поможет упростить классификацию ДТП с участием электрических самокатов и моноколес. Такой транспорт уже разделили на две категории.
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который классифицирует электрические самокаты и моноколеса в Украине как транспортные средства. Об этом сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В законе учли рекомендации, наработанные украинским велосообществом. Он поможет упростить классификацию ДТП с участием такого транспорта.
Такие транспортные средства разделены на две категории:
- легкое персональное электрическое транспортное средство — транспорт с одним, двумя, тремя или четырьмя колесами, который оснащен электромотором мощностью до 1000 Вт и может развивать скорость до 25 км/ч;
- низкоскоростное легкое электрическое транспортное средство — транспорт с одним или несколькими электромоторами, максимальная скорость которого составляет не более 50 км/ч, а снаряженная масса не превышает 600 кг.
Представитель Ассоциации велосипедистов Киева Богдан Лепявко отметил, что классификация электрического транспорта устанавливает, что пользователь такого устройства точно является водителем. Это значительно упрощает трактовку происшествий с участием электрических самокатов и моноколес.
Ранее Фокус рассказал, что в Украине начали наказывать водителей электросамокатов за нарушение Правил дорожного движения.