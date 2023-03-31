В Украине стали активнее наказывать пешеходов за нарушения ПДД — СМИ

Полиция и суды в Украине стали активнее реагировать на нарушение ПДД пешеходами. За переход дороги в неустановленном месте нарушителям выписывают штрафы в размере 255 гривен.

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В Украине за последнее время ответственность за нарушение ПДД начали нести не только водители, но и пешеходы. Об этом свидетельствуют решения судов в разных регионах нашей страны, сообщает сайт "Дорожный адвокат".

Патрульная полиция стала активнее оформлять протоколы за нарушение ПДД пешеходом. Суды поддерживают правоохранителей и накладывают штрафы за нарушение ПДД в размере 255 гривен. Именно такое наказание предусмотрено ч. 1 Ст. 127 КУоАП за переход дороги в неустановленном месте.

В частности, Киевский суд Полтавы 31 января 2023 года в деле №552/9091/22 признал вину гражданина, переходившего дорогу в Харькове не по пешеходному переходу и не имел на себе светоотражающих элементов.

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А 20 марта штраф за нарушение ПДД пешеходом наложил и Октябрьский суд Полтавы в деле №440/16607/21. Аналогичные решения в феврале и марте принимали районные суды в Чернигове и Черкассах.

К тому же, на сторону полиции становятся и апелляционные суды. В частности, Шестой апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу в деле № 697/1099/22. Пешеходу выписали штраф за нарушение ПДД в размере 255 гривен, так как он выбежал на проезжую часть.

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