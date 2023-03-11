В Украине изменена процедура оплаты штрафов за нарушения ПДД: что нужно знать водителям

Оплату штрафов за превышение скорости перевели на новые реквизиты. Теперь в каждом регионе Украины для этих целей предусмотрен отдельный банковский счет.

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В приложение "Дія" вернули услугу оплаты штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные камерами в автоматическом режиме. Функция не работала с начала февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале приложения.

Оплата штрафов онлайн была отключена в связи с изменением ее процедуры. Дело в том, что ранее средства поступали на один общегосударственный счет.

Теперь же штрафы за превышение скорости в Украине будут перечисляться в местные бюджеты, поэтому у каждого региона будет свой отдельный счет. Таким образом деньги останутся на местах, да и обслуживание комплексов автофиксации будут оплачивать из этих средств.

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Соответственно, в каждом регионе теперь свой IBAN-номер банковского счета для оплаты штрафов. Поэтому водителям нужно быть внимательными – обращать внимание на то, в какой области они превысили скорость и сверять реквизиты оплаты.

Нововведение действует с 1 февраля 2023 года, то есть все штрафы начиная с этой даты нужно проводить по новым реквизитам, иначе они будут считаться неоплаченными. Впрочем, в приложении "Дія" и других сервисах онлайн-оплаты правильные реквизиты уже должны подтягиваться автоматически.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине могут ужесточить ответственность за езду в нетрезвом виде — нарушители могут лишиться своих авто.

Также мы писали, что украинцы вскоре могут заказать номера авто онлайн.