В Україні змінено процедуру оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху: що потрібно знати водіям

Сплату штрафів за перевищення швидкості перевели на нові реквізити. Тепер у кожному регіоні України з цією метою передбачено окремий банківський рахунок.

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У додаток "Дія" повернули послугу сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані камерами в автоматичному режимі. Функція не працювала із початку лютого. Про це повідомляється в Telegram-каналі програми.

Оплата штрафів онлайн була відключена через зміну її процедури. Справа в тому, що раніше кошти надходили на один загальнодержавний рахунок.

Тепер же штрафи за перевищення швидкості в Україні перераховуватимуться до місцевих бюджетів, тож кожен регіон матиме свій окремий рахунок. Таким чином, гроші залишаться на місцях, та й обслуговування комплексів автофіксації оплачуватимуть із цих коштів.

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Відповідно, у кожному регіоні тепер є свій IBAN-номер банківського рахунку для оплати штрафів. Тому водіям потрібно бути уважними – звертати увагу на те, в якій галузі вони перевищили швидкість щоб звіряти реквізити оплати.

Нововведення діє з 1 лютого 2023 року, тобто всі штрафи, від цієї дати, потрібно проводити за новими реквізитами, інакше вони будуть вважатися неоплаченими. Втім, у додатку "Дія" та в інших сервісах онлайн-оплати правильні реквізити вже повинні підтягуватися автоматично.

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