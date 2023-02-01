У "Дії" водіям не надходитимуть штрафи за перевищення швидкості: названо причину

Оплата штрафів за порушення, які зафіксовані в автоматичному режимі, переходить на нові реквізити. Тому сервіс із 1 лютого буде тимчасово недоступний.

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Українським водіям тимчасово не надходитимуть штрафи від системи автофіксації в сервіс "Дія". Національна поліція наразі доопрацьовує цю систему. Про це розповіли розробники програми.

З 1 лютого оплата штрафів автофіксації переходить на нові реквізити. Вони залежатимуть від місця, де було скоєно правопорушення.

"З 01.02 тимчасово нові штрафи з автофіксації в "Дія" не надходитимуть", — повідомили в Telegram-каналі "Дія".

Після доопрацювання системи штрафи відображатимуться у сервісі так само, як і раніше. Це стосується і тих штрафів, які українські водії отримають у період, допоки сервіс тимчасово недоступний.

В МВС зазначили, що для відновлення роботи сервісу потрібно кілька днів. Точних термінів доопрацювання поки що не назвали.

Раніше Фокус повідомляв, що в МВС України затвердили номери для автомобілів нового зразка.

Також ми писали, що в Україні спростили перевірку водіїв на алкогольне сп'яніння. Тепер огляд має відбуватися з відеозаписом або у присутності двох свідків на місці зупинки транспортного засобу.