В "Дії" водителям не будут поступать штрафы за превышение скорости: названа причина

Оплата штрафов за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, переходит на новые реквизиты. По этой причине сервис с 1 февраля будет временно недоступен.

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Украинским водителям временно не будут поступать штрафы от системы автофиксации в сервис "Дія". Национальная полиция сейчас дорабатывает эту систему. Об этом рассказали разработчики приложения.

С 1 февраля оплата штрафов автофиксации переходит на новые реквизиты. Они будут зависеть от места где было совершено правонарушение.

"С 01.02 временно новые штрафы по автофиксации в "Дія" не будут поступать", — сообщили в Telegram-канале "Дія".

После доработки системы штрафы будут отображаться в сервисе также, как и ранее. Это касается и тех штрафов, которые украинские водители получат в период, пока сервис временно недоступен.

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В МВД отметили, что для восстановления работы сервиса потребуется несколько дней. Точные сроки доработки пока не назвали.

Ранее Фокус сообщал, что в МВД Украины утвердили номера для автомобилей нового образца.

Также мы писали, что в Украине упростили проверку водителей на алкогольное опьянение. Теперь осмотр должен проходить с видеозаписью или в присутствии двух свидетелей на месте остановки транспортного средства.