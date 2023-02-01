В Україні подешевшали автогаз і дизель: вартість палива на АЗС

На українських АЗС продовжує знижуватись вартість автомобільного палива. У середньому автогаз і дизель подешевшали на 0,6% всього за добу.

Related video

В Україні 1 лютого знизилися ціни на автогаз і дизель. Вартість бензину також трохи знизилася. Про це розповіли у Мінфіні.

Усього за добу автогаз і дизель подешевшали на 0,6%. Середня ціна на бензин А-95 збереглася на рівні 48,68 грн за літр.

На українських АЗС автогаз в середньому заправляють по 26,64 грн за літр. Дизельне паливо коштуватиме 52,55 грн за літр.

Вартість бензину А-92 залишилася на колишньому рівні. Зараз заправитися паливом можна по 47,35 грн за літр.

Крім цього, злегка подешевшав бензин А-95 преміум. У середньому по Україні він коштуватиме 50,63 грн за літр.

Важливо

Україна купує російський автогаз на мільйони доларів, — Forbes

Актуальна вартість палива на українських АЗС

Бензин А-95:

"КЛО" — 48,99 грн за літр;

OKKO — 49,99 грн за літр;

WOG — 49,99 грн за літр;

"Укрнафта" — 46,50 грн за літр;

AMIC — 49,49 грн за літр.

Дизель:

"КЛО" — 51,99 грн за літр;

OKKO — 54,00 грн за літр;

WOG — 54,00 грн за літр;

"Укрнафта" — 50,50 грн за літр;

Shell — 53,49 грн за літр.

Автогаз:

"КЛО" — 25,79 грн за літр;

OKKO — 27,49 грн за літр;

WOG — 27,49 грн за літр;

"Укрнафта" — 24,95 грн за літр;

Shell — 26,19 грн за літр.

Раніше Фокус писав, що G7 і ЄС хочуть запровадити дві стелі цін на нафтопродукти з РФ.