Нафта під ковпаком: G7 і ЄС хочуть запровадити дві стелі цін на нафтопродукти з РФ

Планується, що одна стеля цін діятиме для продукції, що торгується з премією до сирої нафти (дизельне паливо, газойль), друга — для продукції, що торгується з дисконтом до нафти (мазут).

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Представники країн G-7 у березні 2023 року переглянуть рівень граничної ціни на російські нафтопродукти з огляду на можливі зміни на ринку після введення санкцій. Про це повідомляє видання Reuters.

Зазначається, що ще у грудні минулого року країни G-7, Європейський Союз та Австралія погодили запровадження "стелі цін" на російську нафту, що експортується морським шляхом, на рівні 60 доларів за барель.

З 5 лютого 2023 року коаліція планує, що діятиме відразу дві "стелі цін": одна — для продуктів, які зазвичай торгуються з премією до сирої нафти, наприклад дизельне паливо чи бензин, а інша — для продуктів, що торгуються з дисконтом до сирої нафти, такі як мазут.

"Представники погодилися, що такий підхід дозволить краще відкалібрувати політику встановлення граничних цін на нафтопродукти з огляду на широкий діапазон ринкових цін, за якими торгують цими продуктами", — йдеться у повідомленні.

Водночас у Мінфіні США вважають, що верхня межа ціни на нафту має дві мети: скоротити доходи Росії шляхом великих знижок на її нафту, яку купують великі економіки, такі як Китай та Індія, і забезпечити світові ринки нафти.

Нагадаємо, 5 грудня, коли набуло ембарго на ввезення нафти з РФ до Європи, країни G7 і Австралія підписали угоду про граничну ціну російської нафти на рівні 60 дол./барель. Як повідомляло видання AP News суть обмежень у тому, що тепер страхові компанії та інші фірми, яким необхідно відвантажувати нафту, зможуть мати справу з російською нафтою тільки якщо ціна на нафту буде на рівні або нижче за вказану стелю.

Проте стеля у розмірі 60 доларів не відобразила очікувань України та низки її партнерів. Так, президент Володимир Зеленський на початку грудня 2022 року заявив, що таке рішення вважає несерйозним та слабкою позицією. На його думку, якщо обмеження ціни нафти РФ буде 60 доларів замість тридцяти, про які говорили Польща та країни Балтії, то російський бюджет отримає за рік близько 100 млрд доларів.

Водночас, як розповів економіст Віталій Шапран Фокусу, оптимальна ціна для російської нафти — не вище від 40 доларів за барель.

"Коли ринок привчать до нового цінового орієнтира і, якщо росіяни й надалі загрожуватимуть безпеці в регіоні, думаю, наші партнери без вагань можуть просунутися до позначки $40, а потім і $30", — пояснив експерт.

Раніше Фокус розповідав, що ембарго з боку Європи змусило Росію скоротити експорт "чорного золота", а потім запровадити масштабні знижки на свою еталонну нафту марки Urals. З цих причин виторг РФ від продажу нафти впав на $3 млрд за місяць, до $12,6 млрд.