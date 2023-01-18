Санкції, ембарго та знижки: як Росія втрачає мільйони доларів нафтових доходів

Раніше Росія завдяки високим цінам на енергоресурси не втрачала нафтових доходів навіть в умовах санкцій. Але тепер, зважаючи на все, ця тенденція завершилася.

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Через ембарго з боку Європи на російську нафту країна-агресор спершу скоротила експорт "чорного золота", а потім запровадила масштабні знижки на еталонну нафту марки Urals. Це призвело до того, що виторг Росії впав на $3 млрд за місяць, до $12,6 млрд. Про це свідчать дані січневого Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Зазначається, що до цього в РФ завдяки високим цінам на енергоресурси виходило не втрачати нафтові доходи навіть в умовах санкцій. Наразі ця тенденція завершилася.

Видобуток нафти та конденсату в Росії теж упав. У грудні вона знизилася на 30 тисяч барелів на добу та склала 11,21 млн барелів. Водночас аналітики вважають, що світовий попит на нафту зросте в 2023 році до рекордних 101,7 млн барелів на добу. Але половина цього росту припаде на Китай.

Так, у прогнозі МЕА йдеться, що "добре забезпечений" світовий ринок нафти на початку 2023 року може "швидко звузитися". Причина — заборона ЄС на імпорт очищених російських продуктів, яка набуде чинності з 5 лютого.

Нагадаємо, у січні 2023 року найбільшими імпортерами нафти з Російської Федерації стали Індія і Китай. Так, журналісти Reuters пишуть, що з 1 по 15 січня поточного року експорт російської нафти з портів Балтійського моря в азіатські країни зріс на 27% порівняно з періодом грудня 2022 року. Так, у перші тижні січня РФ експортувала в Азію 2,8 млн тонн нафти.

Раніше повідомлялося, що країни G7 можуть встановити дві стелі цін на російську нафту. За даними Reuters, з лютого 2023 року граничні ціни на продукти, які торгуються з премією, і нафтопродукти, які торгуються зі знижкою, можуть відрізнятися.

Ще Фокус писав, що за підсумками 2022 року країни Європейського союзу на 90% скоротили постачання нафти з РФ. Так, у ЄС знизили залежність від російських енергоресурсів.