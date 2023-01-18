Санкции, эмбарго и скидки: как Россия теряет миллионы долларов нефтяных доходов

Ранее Россия благодаря высоким ценам на энергоресурсы не теряла нефтяные доходы даже в условиях санкций. Но теперь, судя по всему, эта тенденция завершилась.

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Из-за эмбарго со стороны Европы на российскую нефть страна-агрессор сперва сократила экспорт "черного золота", а потом ввела масштабные скидки эталонную нефть марки Urals. Это привело к тому, что выручка России упала на $3 млрд за месяц, до $12,6 млрд. Об этом свидетельствуют данные январского Международного энергетического агентства (МЭА).

Отмечается, что до этого у РФ благодаря высоким ценам на энергоресурсы получалось не терять нефтяные доходы даже в условиях санкций. Теперь эта тенденция завершилась.

Добыча нефти и конденсата в России тоже упала. В декабре она снизилась на 30 тысяч баррелей в сутки и составила 11,21 млн баррелей. При этом аналитики считают, что мировой спрос на нефть вырастет в 2023 году до рекордных 101,7 млн баррелей в сутки. Но половина этого роста придется на Китай.

Так, в прогнозе МЭА говорится, что "хорошо обеспеченный" мировой рынок нефти в начале 2023 года может "быстро сузиться". Причина — запрет ЕС на импорт очищенных российских продуктов, который вступит в силу с 5 февраля.

Напомним, в январе 2023 года самыми крупными импортерами нефти из Российской Федерации стали Индия и Китай. Так, журналисты Reuters пишут, что с 1 по 15 января текущего года экспорт российской нефти из портов Балтийского моря в азиатские страны вырос на 27% в сравнении с же периодом декабря 2022 года. Таким образом в первые недели января РФ экспортировала в Азию 2,8 млн тонн нефти.

Ранее сообщалось, что страны G7 могут установить два потолка цен на российскую нефть. По данным Reuters, с февраля 2023 года граничные цены на продукты, торгуемые с премией, и нефтепродукты, которые торгуются со скидкой, могут отличаться.

Еще Фокус писал, что по итогам 2022 года страны Европейского союза на 90% сократили поставки нефти из РФ. Таким образом в ЕС снизили зависимость от российских энергоресурсов.