Против эмбарго: названы самые крупные импортеры нефти из РФ в 2023 году, – Reuters

По данным трейдеров, после введения потолка цен на российскую нефть и вступления в силу нефтяного эмбарго со стороны ЕС, в Москве переориентировались на Азиатско-Тихоокеанский регион.

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В январе 2023 года самыми крупными импортерами нефти из Российской Федерации стали Индия и Китай. Об этом сообщает агентство Reuters.

Журналисты Reuters пишут, что с 1 по 15 января текущего года экспорт российской нефти из портов Балтийского моря в азиатские страны вырос на 27% в сравнении с же периодом декабря 2022 года. Таким образом в первые недели января РФ экспортировала в Азию 2,8 миллиона тонн нефти.

"Одновременно с этим, экспорт российской и казахстанской нефти из портов Приморска и Усть-Луги за первые 15 дней года составил уже 3,4 млн т, что на 35% больше, чем за первую половину декабря", — говорится в источнике.

За декабрь прошлого года Россия использовала для транспортировки российской нефти в Китай не менее четырех супертанкеров VLCC. В первые недели января РФ также задействовала одно такое судно для поставок в Индию.

По словам трейдеров, подобные меры помогают снизить стоимость транспортировки нефти из России в Азию. В Reuters также утверждают, что Китай и Индия покупают у РФ нефть с большим дисконтом.

Переориентировка Россией нефтяных поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион произошла после вступления в силу нефтяного эмбарго Евросоюза и введения потолка цен на морские поставки. Данные меры были приняты в ответ на военную агрессию РФ по отношению к Украине.

Напомним, что страны G7 могут установить два потолка цен на российскую нефть. По данным Reuters, с февраля 2023 года граничные цены на продукты, торгуемые с премией и нефтепродукты, которые торгуются со скидкой, могут отличаться.

Фокус также писал о том, что по итогам 2022 года страны Европейского союза на 90% сократили поставки нефти из РФ. Таким образом в ЕС снизили зависимость от российских энергоресурсов.

Еще мы писали о том, что 27 декабря 2022 года Владимир Путин подписал документ, предусматривающий ограничения на поставки российской нефти физическим и юридическим лицам, соблюдающим потолок цен в 60 долларов за баррель.