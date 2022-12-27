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Мир

Путин запретил продавать нефть странам, поддержавшим "потолок цен" на сырье (указ)

Президент РФ, Владимир Путин, Россия, нефть, эмбарго, потолок цен, указ
Фото: РИА Новости | Президент РФ Владимир Путин

Согласно документу, решение главы Кремля вступит в силу 1 февраля следующего года. Также известно, что в правительстве РФ хотят ввести подобные ограничения относительно нефтепродуктов.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал документ, предусматривающий ограничения на поставки российской нефти физическим или юридическим лицам, соблюдающим потолок цен в 60 долларов за баррель. Об этом сообщает российское издание "РБК".

В указе идет речь о том, что в контактах на поставки нефти из России не должно "прямо или косвенно" говорится о применении механизма ограничения цены, введенного странами Европейского союза и G7.

Документ вступит в силу с 1 февраля 2023 года. Кроме того, в российском правительстве намереваются ввести подобные меры относительно нефтепродуктов, однако дата пока неизвестна.

Журналисты утверждают, что новый документ предусматривает исключения из правил. Для того чтобы к ним прибегнуть необходимо разрешения Владимира Путина.

Ранее также сообщалось, что запрет не будет распространяться на соглашения, заключенные Российской Федерацией до 5 декабря. Именно с этой даты вступило в силу нефтяное эмбарго.

Кроме стран ЕС и "Большей Семерки" к установленному потолку цен присоединилась Австралия. Предполагается, что ограничение стоимости российской нефти нанесет удар по экономике РФ. Таким образом России придется урезать свои расходы на войну в Украине.

Напомним, что по данным издания Bloomberg, в РФ намерены сократить добычу нефти, снизив объемы на 500-700 тысяч баррелей в сутки. Таким образом в России отреагировали на ограничение странами G7 цен на экспорт российской нефти.

Фокус также писал о том, зачем Европе и Украине потолок цен на газ из Российской Федерации. По оценкам Всемирного банка ВВП России к концу 2022 должен сократиться на 4,5%, а экспорт – на 12,3%.

Еще мы сообщали, что 19 декабря российский рубль упал до более чем семимесячного минимума. Столь стремительный овал валюты связан с опасениями из-за санкций, касающихся экспорта российской нефти.