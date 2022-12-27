Путін заборонив продавати нафту країнам, які підтримали "стелю цін" на сировину (указ)
Згідно з документом, рішення глави Кремля набуде чинності 1 лютого наступного року. Також відомо, що в уряді РФ хочуть запровадити подібні обмеження щодо нафтопродуктів.
Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав документ, що передбачає обмеження на постачання російської нафти фізичним або юридичним особам, які дотримуються стелі цін у 60 доларів за барель. Про це повідомляє російське видання "РБК".
В указі йдеться про те, що в контактах на постачання нафти з Росії не повинно "прямо чи опосередковано" йтися про застосування механізму обмеження ціни, запровадженого країнами Європейського союзу та G7.
Документ набуде чинності з 1 лютого 2023 року. Крім того, в російському уряді мають намір запровадити подібні заходи щодо нафтопродуктів, проте дата наразі невідома.
Журналісти стверджують, що новий документ передбачає винятки з правил. Для того, щоб до них вдатися, необхідні дозволи Володимира Путіна.
Раніше також повідомлялося, що заборона не поширюватиметься на угоди, укладені Російською Федерацією до 5 грудня. Саме з цієї дати набуло чинності нафтове ембарго.
Окрім країн ЄС і "Великої Сімки", до встановленої стелі цін приєдналася Австралія. Передбачається, що обмеження вартості російської нафти завдасть удару по економіці РФ. Отже, Росії доведеться урізати свої витрати на війну в Україні.
Нагадаємо, що, за даними видання Bloomberg, у РФ мають намір скоротити видобуток нафти, знизивши обсяги на 500-700 тисяч барелів на добу. Так у Росії відреагували на обмеження країнами G7 цін на експорт російської нафти.
Фокус також писав про те, навіщо Європі й Україні стеля цін на газ із Російської Федерації. За оцінками Світового банку, ВВП Росії до кінця 2022 року має скоротитися на 4,5%, а експорт — на 12,3%.
Ще ми повідомляли, що 19 грудня російський рубль впав до більш ніж семимісячного мінімуму. Такий стрімкий обвал валюти пов'язаний із побоюваннями через санкції щодо експорту російської нафти.