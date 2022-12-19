Уперше за 7 місяців: курс рубля досяг мінімуму на тлі нафтових санкцій

Відносно низькі ціни на нафту й ризики зниження доходів від експорту у світлі обмеження цін на російську нафту в $60 за барель продовжують чинити тиск на російську валюту.

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Російський рубль через побоювання, що санкції проти нафти вдарять по експортних доходах країни, 19 грудня впав до більш ніж семимісячного мінімуму. Про це повідомляє видання Reuters.

Повідомляється, що вдень 19 грудня рубль подешевшав на 4,3% щодо долара — до 67,41 за долар, раніше досягнувши 68,4800. Це найнижча позначка з 11 травня 2022 року.

Рубль також втратив 3,8% щодо євро, торгуючись на рівні 71,71 за євро, що також є більш ніж семимісячним мінімумом. Крім того, російська валюта втратила 3,9% щодо китайського юаня, досягнувши найслабшого рівня з початку липня 2022 року.

Зазначається, що з початку грудня рубль упав уже на 10%. Аналітики пов'язують це з тим, що на валютному ринку РФ є побоювання щодо нафтового ембарго на російську нафту, яке вдарить по доходах Москви та збільшить дефіцит бюджету.

Євросоюз запровадив дев'ятий пакет санкцій проти РФ

Європейський союз 16 грудня офіційно опублікував дев'ятий пакет антиросійських санкцій через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Обмеження були введені проти Роскомнагляду, партій ЛДПР, КПРФ, "Справедливої Росії", "Нові люди", представників організації "Російський імперський рух", клубу "Русич" і "Союзу добровольців Донбасу", а також проти семи російських губернаторів.

Також до пакету внесено нові економічні обмеження, персональні санкції щодо майже 200 фізосіб і організацій. Крім того, санкції накладено на російські збройні сили, Військово-морський флот, Повітряно-космічні сили та Сухопутні війська, сили спеціальних операцій і головне управління Генштабу ЗС.

Також передбачено заборону надання громадянам РФ і російським компаніям рекламних послуг, досліджень ринку й опитувань громадської думки. Водночас громадянам ЄС тепер повністю заборонили обіймати керівні посади в державних або контрольованих державою компаніях РФ.

Раніше стало відомо, що в Нацбанку Білорусі вирішили прибрати євро з кошика іноземних валют і замінити його на російський рубль. До речі, навесні 2022 року президент РФ Володимир Путін назвав низку світових валют, включаючи долари та євро, які скомпрометували себе. Тому він наказав російському уряду перейти на розрахунки в рублях за постачання газу, відмовившись від валютних розрахунків.