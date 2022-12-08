Євро — все: Білорусь перейшла на торгівлю у російських рублях

Тепер частка російського рубля займе 60%, долара — 30%, китайського юаня — 10%.

Related video

Правління Нацбанку Білорусі вирішило прибрати євро з кошика іноземних валют та замінити його російським рублем. Про це йдеться на сайті Нацбанку.

У повідомленні сказано, що зараз торговельні оточення республіки частіше ведуться з Росією, ніж з Євросоюзом. Тому розрахунки в євро скоротилися, а от у рублях навпаки зросли.

"У цих умовах змінилася структура торгових операцій ВАТ "Білоруська валютно-фондова біржа". Відбулося зростання обсягів операцій з російським рублем та їх частки в загальному обсязі операцій фондового ринку при одночасному зменшенні обсягу та частки операцій з євро", — заявили в Центробанку.

Тепер частка російського рубля займе 60%, долара — 30%, китайського юаня — 10%.

"Водночас торги євро на білоруській валютно-фондовій біржі триватимуть, а офіційний курс білоруського рубля до євро визначатиметься на основі інформації про крос-курс євро до долара на міжнародних фінансових ринках", — заявили в регуляторі.

Зазначимо, що навесні 2022 року президент РФ Володимир Путін назвав низку світових валют, включаючи долари та євро, які скомпрометували себе. Тому він наказав російському уряду перейти на розрахунки в рублях за постачання газу, відмовившись від валютних розрахунків.

Раніше Фокус розповідав, як президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожував Україні за небажання нашої влади вести переговори з країною-агресором. За його словами, на Україну чекає тотальне знищення.