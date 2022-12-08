Евро - все: Беларусь перешла на торговлю в российских рублях

Теперь доля российского рубля займет 60%, доллара — 30%, китайского юаня — 10%.

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Правление Нацбанка Беларуси решило убрать евро из корзины иностранных валют и заменить его российским рублем. Об этом сказано на сайте Нацбанка.

В сообщении сказано, что сейчас торговые отошения республики чаще всего ведутся с Россией, нежели с Евросоюзом. Поэтому расчеты в евро сократились, а вот в рублях наоборот — выросли.

"В этих условиях изменилась структура торговых операций ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа". Произошел рост объемов операций с российским рублем и их доли в общем объеме операций фондового рынка при одновременном уменьшении объема и удельного веса операций с евро", — заявили в Центробанке.

Теперь доля российского рубля займет 60%, доллара — 30%, китайского юаня — 10%.

"В то же время торги евро на белорусской валютно-фондовой бирже будут продолжаться, а официальный курс белорусского рубля к евро будет определяться на основе информации о кросс-курсе евро к доллару на международных финансовых рынках", — заявили в регуляторе.

Отметим, что весной 2022 года президент РФ Владимир Путин назвал ряд мировых валют, включая доллары и евро, скомпрометировавшими себя. Поэтому он приказал российскому правительству перейти на расчеты в рублях за поставки природного газа, отказавшись от валютных расчетов.

Ранее Фокус рассказывал, как президент Беларуси Александр Лукашенко угрожал Украине, за нежелание наших властей вести переговоры со страной-агрессором. По его словам, Украину ждет тотальное уничтожение.