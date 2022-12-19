Впервые за 7 месяцев: курс рубля достиг минимума на фоне нефтяных санкций

Относительно низкие цены на нефть и риски снижения доходов от экспорта в свете ограничения цен на российскую нефть в $60 за баррель, продолжают оказывать давление на российскую валюту.

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Российский рубль из-за опасений, что санкции против нефти ударят по экспортным доходам страны, 19 декабря упал до более чем семимесячного минимума. Об этом сообщает издание Reuters.

Сообщается, что днем 19 декабря, рубль подешевел на 4,3% по отношению к доллару — до 67,41 за доллар, ранее достигнув 68,4800. Это самая низкая отметка с 11 мая 2022 года.

Рубль также потерял 3,8% по отношению к евро, торгуясь на уровне 71,71 за евро, что также является более чем семимесячным минимумом. Кроме того, российская валюта потеряла 3,9% по отношению к китайскому юаню, достигнув самого слабого уровня с начала июля 2022.

Отмечается, что с начала декабря рубль упал уже на 10%. Аналитики связывают это с тем, что на валютном рынке РФ есть опасения по поводу нефтяного эмбарго на российскую нефть, которое ударит по доходам Москвы и увеличит дефицит бюджета.

Евросоюз ввел девятый пакет санкций против РФ

Европейский союз 16 декабря официально опубликовал девятый пакет антироссийских санкций в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину. Ограничения были введены против Роскомнадзора, партий ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России", "Новые люди", представителей организации "Русское имперское движение", клуба "Русич" и "Союза добровольцев Донбасса", а также против семи российских губернаторов.

Также в пакет внесены новые экономических ограничения, персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций. Кроме того, санкции наложены на российские вооруженные силы, Военно-морской флот, Воздушно-космические силы и Сухопутные войска, силы специальных операций и главное управления Генштаба ВС.

Также предусмотрен запрет на предоставление гражданам РФ и российским компаниям рекламных услуг, исследований рынка и опросов общественного мнения. В то же время гражданам ЕС теперь полностью запретили занимать руководящие должности в государственных или контролируемых государством компаниях РФ.

Ранее стало известно, что в Нацбанке Беларуси решили убрать евро из корзины иностранных валют и заменить его российским рублем. К слову, весной 2022 года президент РФ Владимир Путин назвал ряд мировых валют, включая доллары и евро, скомпрометировавшими себя. Поэтому он приказал российскому правительству перейти на расчеты в рублях за поставки природного газа, отказавшись от валютных расчетов.