Газ Путина. Зачем Европе и Украине потолок цен на российский газ

В ЕС вслед за введением предельной цены на российскую нефть с 15 февраля 2023 года применяют аналогичную меру по отношению к газу. Какими будут последствия для ЕС, Украины и государства-агрессора?

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Страны Европейского Союза после длительных дискуссий 19 декабря 2022 года согласовали введение предельной цены на газ на уровне 180 евро за МВт-час ($1900-2000 за тыс. куб. в зависимости от калорийности газа). Ограничения будут действовать в течение года с 15 февраля 2023-го.

"Цена в 180 евро стала компромиссом между странами, выступающими против любого ограничения, и государствами, которые требовали более низкого потолка. И это подтверждают результаты голосования, ведь против оказалась только Венгрия, а воздержались – Нидерланды и Австрия, тогда когда ранее стран, которые были против такого вмешательства в рынок, было больше, — комментирует Агия Загребельская, основательница Лиги антитраста. — То, что они в итоге проголосовали за это решение, подтверждает достижение компромисса".

Как уточняет Максим Белявский, аналитик энергетических рынков, механизм ограничения цены будет применяться только в сегменте биржевых торгов и вводиться в действие в случае фиксации превышения установленного потолка в течение трех дней.

Агия Загребельская добавляет, что ограничение будет задействованы при одновременном выполнении двух условий:

сжиженный газ (LPG) должен стоить дороже 180 евро в течение трех рабочих дней

в этот период цена на LPG в Европе должна на 35 евро превышать мировые цены

Собеседница Фокуса добавляет, что применение ограничения может быть приостановлено в следующих случаях:

потребление газа будет увеличиваться

поставщики откажутся от поставок на европейский континент, предпочитая азиатский рынок

ограничение будет угрожать стабильности энергетического рынка Европы.

Новые вызовы. Как ограничение цены на газ повлияет на европейский рынок

"Этот механизм ставит цель избавить от надбавки за войну, которую Европа платит за свою энергию", — цитирует Bloomberg Кадри Симсон, комиссара ЕС по энергетике. По ее мнению, благодаря этому регион будет лучше подготовлен к следующему зимнему сезону и к новому раунду наполнения хранилищ, который будет сложнее нынешнего.

[ + – ] Кадри Симсон, комиссара ЕС по энергетике и Герман Глущенко, министр энергетики Украины в Киеве

Агия Загребельская отмечает, что цена в 180 евро ниже сегодняшних цен, но ограничение начнет действовать с февраля 2023-го и пока трудно предсказать, какие цены на газ будут действовать в течение следующего года. По мнению собеседницы Фокуса ситуация на рынке ЕС в следующем году будет существенно отличаться от 2022-го тремя ключевыми аспектами:

отсутствие российского газа

возобновление спроса со стороны КНР

прогнозируемые более низкие температуры зимой, осенью и весной

"Все это будет влиять на повышение спроса на газ, и соответственно — на повышение цен, — комментирует возможную ситуацию на рынке Загребельская. – Почти весь необходимый ресурс газа ЕС должен будет получить из третьих стран, и континенту придется вступать в жесткую конкуренцию за поставки с азиатским рынком. К какому ценовому скачку это может привести — сейчас трудно сказать, но, однозначно, следующий отопительный сезон станет для ЕС существенно сложнее этого".

В сложившейся ситуации опрошенные Фокусом эксперты оценивают введенное ограничение цен на газ неоднозначно. Как отмечает Максим Билявский, такое решение, с одной стороны, выглядит определенным прогрессом, ведь еще месяц назад обсуждалось ценовое ограничение в 250 евро за мегаватт час, что эквивалентно $2600 за тыс. куб. природного газа. Но, эксперт отмечает, что с другой стороны, в 2022 году только в течение 40 торговых дней биржевые котировки природного газа на европейском рынке превышали установленный потолок в 180 евро за мегаватт час, что эквивалентно $1900-2000 за тыс. куб. в зависимости от калорийности газа.

Максим Билявский считает, что было бы целесообразно усовершенствовать механизм ограничения цены газа в ЕС за счет принятия следующих трех правок:

прайс-кэп (ограничение цены) ужесточить и привязать к уровню 130 евро за мегаватт час ($1400 за тыс. куб.)

ввести в действие мгновенное ценовое ограничение, без опции инерционной установки прайс-кэпа по результатам трех дней

распространить действие ценового ограничения на все механизмы расчетов, поскольку в рамках текущей модели существует риск резкого уменьшения контрактов через биржевой механизм и увеличение доли внерыночного ценообразования

Школа терроризма. Почему в фокусе российского шантажа оказался энергетический сектор

Билявский предупреждает, что если механизм ценового ограничения в ЕС не будет усовершенствован, существует достаточно высокий риск повторения различных срежиссированных инцидентов на объектах газотранспортной инфраструктуры.

Напомним, в сентябре 2022 года мир потрясла авария беспрецедентного масштаба на газопроводах "Северный поток". По оценкам НАТО "Северный поток-1" и "Северный поток-2" повредили намеренно, и эксперты склоняются к мнению, что это стало следствием диверсии, осуществленной Россией.

[ + – ] За сентябрьской аварией на газопроводах "Северный поток" может стоять РФ Фото: Flickr

Подобная стратегия РФ опирается на глубокую идеологическую основу, заложенную еще в советской империи. Максим Билявский напоминает, что автором концепции международного терроризма был руководитель внешней разведки СССР в 1956-1971 годы Александр Сахаровский, взгляды которого характеризует следующая цитата: "В современном мире, когда ядерное оружие сделало использование военной силы устаревшим методом, терроризм должен стать нашим основным оружием". Билявский предполагает, что именно этот подход и взял на вооружение теперешний российский тиран Путин.

Сегодня главной целью российского терроризма стала сфера энергетики, что дополнительно подтверждают ракетные обстрелы украинской энергетической инфраструктуры. В мировом масштабе Россия, в частности, использует ценовой шантаж на газовом рынке, обуздать который и призваны новые ограничения ЄС. То есть, диктовать рынку цены на уровне $4000 за тыс. куб., как мечталось Газпрому, России вряд ли удастся. Но от государства-террориста вполне можно ожидать и другие разрушительные выходки.

Голодный паек для Газпрома. Как ограничение цен на газ повлияет на российскую экономику

Санкции, примененные против России с начала полномасштабного вторжения, постепенно расшатывают российскую экономику. По оценкам Всемирного банка ВВП России в 2022 году должен сократиться на 4,5%, а экспорт – на 12,3%. Ситуацию для РФ несколько улучшают высокие цены на энергоносители в I-III кварталах 2022 года.

"Впрочем из-за эмбарго и ценового потолка на танкерную нефть со стороны западных стран, и как ожидается, введения ими ценового потолка на природный газ с февраля 2023 года, рецессия в РФ затянется и продлится по меньшей мере до середины 2024 года", — пишет в своем телеграмм-канале Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике. Но дальше политик отмечает, что санкции против углеводородного сектора РФ — игра в долгую, когда возможности страны-агрессора будут постепенно исчерпываться из-за ценовых ограничений и снижения добычи (что уже началось).

[ + – ] Под влиянием санкций добыча нефти и газа в России будет сокращаться, а отрасль погрузится в технологическую отсталость Фото: Getty Images

Однако, по мнению опрошенных Фокусом экспертов, влияние именно введения предельной цены на газ на российскую экономику не будет существенным. По мнению Максима Билявского, текущая редакция ценовых ограничений, к сожалению, не повлияет на доходы государства-агрессора.

"Вряд ли стоит считать это антироссийским шагом, поскольку поставок российского газа в ЕС либо не будет вообще, либо они будут скудными", — продолжает Агия Загребельская. По мнению собеседницы Фокуса, введением граничной цены на газ отдельные страны ЕС скорее пытаются решить внутренние вызовы — обеспечить доступные цены на газ для бытовых потребителей и зависимого от газа бизнеса.

Ощутимого влияния на ситуацию в Украине от нововведения также ожидать не стоит. "Текущая редакция ценовых ограничений на газ в случае покупки голубого топлива на биржевых площадках ЕС позволит Украине в лице национального трейдера сэкономить средства, — комментирует Максим Белявский. – Впрочем, на практике покупка газа для нужд нашего государства осуществляется вне биржи через переговорную процедуру с последующим подписанием двусторонних договоров".

По мнению Агии Загребельской, главное и важнейшие решение ЕС касается совместных закупок газа, объединения спроса и совместного управления логистическими мощностями. "Именно это усилит переговорную позицию блока, повысит надежность поставок и будет давить на цены в сторону снижения. Более того, учитывая тесную взаимосвязь украинской экономики с экономикой ЕС, именно эти шаги могут оказать положительное влияние и на Украину", — заключает собеседница Фокуса.

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