$60 за баррель: Польша одобрила новую цену на российскую нефть, установленную ЕС

Ранее страна блокировала решение, требуя установить "потолочную" цену на уровне $30 за баррель, но в конце концов согласилась на цену в $60.

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Польша официально одобрила сделку G7 по ограничению цен на нефть в размере 60 долларов за баррель. Об этом заявил посол Польши в ЕС Анджей Садош.

"Ранее Варшава воздержалась от одобрения сделки, чтобы изучить механизм корректировки для сохранения предела ниже рыночной цены. Этот механизм позволит удерживать ценовой потолок как минимум на 5% ниже рыночной ставки", — пояснил Садош.

По его словам, теперь ЕС может начать письменную процедуру одобрения сделки.

Установка предельной цены на российскую нефть: что этому предшествовало

Европейская комиссия в четверг, 1 декабря, обратилась к 27 государствам-членам блока с просьбой утвердить потолок цен на российскую нефть. Эта ограничительная мера должна привести к тому, что цены на российскую нефть будут значительно ниже международного эталона Brent, который в четверг торгуется на уровне около $88 за баррель.

В конце дня стало известно, что страны ЕС предварительно согласовали лимит цен на нефть из России на уровне $60. Кроме того, был разработан дополнительный корректирующий механизм, который должен держать предельную цену на российскую нефть на уровне как минимум на 5% ниже рыночной.

А несколько ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю учредительного саммита зерновой инициативы Grain from Ukraine заявил, что цены на российскую нефть необходимо ограничить на уровне $30-40 за баррель.

По его словам, это нужно для того, чтобы Россия не использовала нефтяные миллиарды в войне против Украины.

Напомним, ранее США назвали предельную цену российской нефти. По словам главы американского Минфина Джанет Йеллен, Москва еще 7 лет назад готова была добывать и продавать черное золото по 60 долларов. Российская нефть Urals сейчас стоит около 75 долларов за баррель.

Кроме того, 6 октября Евросоюз ввел 8-й пакет санкций против России. В нем заложили основы для ограничений цен на российскую нефть. В ЕС считают, что санкции "растопили" возможности РФ финансировать полномасштабную войну в Украине.