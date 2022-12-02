$60 за барель: Польща схвалила нову ціну на російську нафту, встановлену ЄС

Раніше країна блокувала рішення, вимагаючи встановити "стельову" ціну на рівні $30 за барель, але зрештою погодилася на ціну $60.

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Польща офіційно схвалила угоду G7 щодо обмеження цін на нафту в розмірі 60 доларів за барель. Про це заявив посол Польщі у ЄС Анджей Садош.

"Раніше Варшава утрималася від схвалення угоди, щоб вивчити механізм коригування для збереження межі нижче ринкової ціни. Цей механізм дозволить утримувати цінову стелю як мінімум на 5% нижче ринкової ставки", — пояснив Садош.

За його словами, тепер ЄС може розпочати письмову процедуру схвалення угоди.

Встановлення граничної ціни на російську нафту: що передувало цьому

Європейська комісія у четвер, 1 грудня, звернулася до 27 держав-членів блоку з проханням затвердити стелю цін на російську нафту. Цей обмежувальний захід повинен призвести до того, що ціни на російську нафту будуть значно нижчими від міжнародного еталона Brent, який у четвер торгується на рівні приблизно $88 за барель.

Наприкінці дня стало відомо, що країни ЄС заздалегідь узгодили ліміт цін на нафту з Росії на рівні $60. Крім того, був розроблений додатковий механізм коригування, який повинен тримати граничну ціну на російську нафту на рівні як мінімум на 5% нижче ринкової.

А раніше Президент України Володимир Зеленський на пресконференції з нагоди установчого саміту зернової ініціативи Grain from Ukraine заявив, що ціни на російську нафту необхідно обмежити на рівні $30-40 за барель.

За його словами, це потрібно для того, щоб Росія не використала нафтові мільярди у війні проти України.

Нагадаємо, раніше США назвали граничну ціну російської нафти. За словами глави американського Мінфіну Джанет Єллен, Москва ще 7 років тому готова була добувати та продавати чорне золото по 60 доларів. Російська нафта Urals зараз коштує приблизно 75 доларів за барель.

Крім того, 6 жовтня Євросоюз запровадив 8-й пакет санкцій проти Росії. У ньому заклали основи обмежень цін на російську нафту. У ЄС вважають, що санкції "розтопили" можливості РФ фінансувати повномасштабну війну в Україні.