Посли країн ЄС остаточно узгодили 8-й пакет санкцій проти Москви

Новий пакет санкцій посилює обмеження на російський імпорт та експорт, встановлює заборону на транспортування нафти морськими шляхами та розширює список фізичних та юридичних осіб, причетних до анексії регіонів України.

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Сьогодні, 6 жовтня, рада Євросоюзу ухвалила рішення запровадити новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на анексію Росією частини окупованих українських областей. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Зазначається, що новий пакет запроваджує нові заборони на імпорт із ЄС на суму 7 млрд євро, щоб обмежити доходи Росії, а також обмеження на експорт. Це ще більше позбавить військово-промисловий комплекс Росії ключових компонентів і технологій і завдасть удару по економіці країни-агресора. Крім того, санкції також позбавляють російську армію та її постачальників подальших специфічних товарів та обладнання, які необхідні для ведення війни на території України.

"Пакет також закладає основу для створення необхідної правової бази для реалізації передбаченого "Великою сімкою" обмеження цін на нафту", — йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Санкційні списки

Під санкційні обмеження додатково потрапили фізичні та юридичні особи, причетні до російської окупації, а також незаконна анексія та фіктивні "референдуми" на окупованих територіях України.

Сюди також входять фізичні та юридичні особи, які працюють в оборонному секторі, високопосадовці та військові чиновники, а також компанії, які підтримують російські збройні сили. Рада ЄС також включила до списку санкцій тих, хто займається російською пропагандою і поширює дезінформацію про війну, а також особи, які сприяють порушенню заборони на обхід санкцій.

У географічному контексті новий пакет санкцій стосуватиметься непідконтрольних Києву територій чотирьох областей України.

Обмеження на експорт

Євросоюзом запроваджуються додаткові експортні обмеження, спрямовані на скорочення доступу РФ до військової, промислової та технологічної продукції, а також її здатності розвивати свій сектор оборони та безпеки.

До заборонених для експорту ресурсів і товарів входять: вугілля, деякі хімічні речовини, електронні компоненти для озброєння та технічні вироби для російської авіації.

Була додана заборона на експорт стрілецької зброї та інших товарів відповідно до Положення про боротьбу з тортурами.

Обмеження імпорту

Євросоюзом узгоджено додаткові обмеження на імпорт на суму майже 7 млрд євро. Сюди входить заборона на імпорт: російської готової продукції та напівфабрикатів зі сталі, машин та приладів, пластмас, транспортних засобів, текстилю, взуття, шкіри, кераміки, деяких хімічних продуктів та ювелірних виробів без вмісту золота.

Реалізація угоди G7 щодо обмеження цін на нафту

Новий пакет санкцій відкриває процес реалізації угоди країн G7 щодо нафтового ембарго. Зазначається, що заборона ЄС на імпорт російської нафти морським шляхом повністю зберігається, як і заборона на технічну допомогу, послуги, фінансування, пов'язані з перевезеннями. Отже, транспортування нафти та нафтопродуктів морським шляхом заборонено, якщо їх ціна вища за встановлену межу.

"Це допоможе ще більше знизити доходи Росії, зберігаючи стабільність світових енергетичних ринків за рахунок продовження постачання. Таким чином, це також допоможе вирішити проблему інфляції та зберегти стабільні ціни на енергоносії", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 5 жовтня, стало відомо про досягнуту угоду між представниками країн ЄС щодо восьмого пакету антиросійських санкцій. На думку Єврокомісії, нові обмеження, особливо обмеження нафтових цін, істотно підірве економічний потенціал Російської Федерації.