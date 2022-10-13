До $60 за баррель: США назвали предельную цену российской нефти

По словам главы американского Минфина Джанет Йеллен, Москва еще 7 лет назад готова была добывать и продавать черное золото по 60 долларов. Российская нефть Urals сейчас стоит около 75 долларов за баррель.

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Ограничение цены на российскую нефть до 60 долларов за баррель снизит доходы Москвы и прибыльность производства. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен на встрече представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, пишет агентство Reuters.

"Безусловно, цены в этом диапазоне хватит для влияния на доходы России. Себестоимость добычи нефти в РФ низкая", — подчеркнула Йеллен.

Министр добавила, что россияне были готовы добывать и продавать нефть по 60 долларов последние 5-7 лет. Глава американского Минфина уверена, что такая цена сократит доходы РФ и сохранит рентабельность ее добычи.

По словам Йеллен, США и западные союзники еще обсуждают ввод ценовых ограничений. Российская нефть Urals сейчас стоит около 75 долларов за баррель – на 17 долларов дешевле эталонного фьючерса марки Brent, отмечает Reuters.

[ + – ] Нефть Brent 13 октября стоила более 93 долларов

Замминистра финансов США Уолли Адейемо считает, что Россия пытается заключать нефтяные контракты по ценам, которые существенно ниже марки Brent. Это признак того, что обсуждение ценового ограничения имеет определенный эффект.

"Цель состоит в том, чтобы защитить мир от последствий глобального скачка цен на нефть", — сказала Йеллен о ценовом потолке.

Министерство финансов США, по словам Йеллен, внимательно относится к статусу доллара как резервной валюты и не хочет сильно полагаться на санкции, которые могут его подорвать.

"Планка для введения таких санкций очень высока. Чтобы принять эти меры, нужна активная поддержка широкой коалиции стран", — заключила министр.

Напомним, что 6 октября Евросоюз ввел 8-й пакет санкций против России. В нем заложили основы для ограничений цен на российскую нефть. В ЕС считают, что санкции "растопили" возможности РФ финансировать полномасштабную войну в Украине.

По данным западных экспертов, Россия на долгое время вступила в затяжную рецессию. Москва в ответ грозится сократить добычу нефти на 3 млн баррелей в сутки.

Штаты пригрозили Саудовской Аравии последствиями за договоренности с Россией о сокращении добычи нефти. Нефтяной картель ОПЕК согласился ранее сократить добычу нефти на 2 млн баррелей