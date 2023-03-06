В Україні можуть посилити відповідальність за водіння в нетверезому стані: як каратимуть

Депутати запропонували суворо карати за керування у нетверезому стані. Транспортні засоби можуть почати конфіскувати для потреб ЗСУ.

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У Верховній Раді запропонували посилити покарання за керування автомобілем у нетверезому стані. Транспортні засоби можуть конфіскувати для потреб ЗСУ. Про це йдеться у відповідному законопроєкті.

У проєкті закону №9076 про посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або під впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції, йдеться, що суворіші покарання дозволять знизити загальну кількість ДТП в Україні.

Наразі за повторне протягом року водіння у нетверезому стані передбачено штраф у розмірі 34 тисячі гривень. Крім цього, у порушника забирають права на три роки і конфісковують транспортний засіб.

У Верховній Раді вважають, що штраф потрібно збільшити до 51 тисячі гривень. Також вилучені транспортні засоби запропонували передавати на потреби Збройних Сил України.

За даними Департаменту патрульної поліції, лише за 2022 рік у нашій країні сталося 18 628 ДТП із травмованими та загиблими особами. У них загинули 2791 українець і ще 23145 осіб отримали травми.

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Основними причинами ДТП із постраждалими залишаються перевищення швидкості, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехресть та порушення правил проїзду пішохідних переходів. Найчастіше порушники керували транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

Раніше Фокус писав, що у Верховній Раді запропонували запровадити штрафи для водіїв за порушення правил безпечного перевезення тварин.