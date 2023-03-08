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Українці зможуть замовити номери авто онлайн: як працюватиме послуга

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Фото: 24 канал | Онлайн-бронювання автомобільних номерів почне працювати з червня

Автовласники зможуть забронювати обраний номер автомобіля терміном до 10 днів. Протягом цього часу потрібно відвідати сервісний центр МВС і завершити реєстрацію авто.

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В Україні запустять сервіс онлайн-замовлення автомобільних номерів. Відповідний наказ МВС №10 (від 17 січня 2023 року) набуде чинності 3 червня. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.

За його словами, автомобілісти зможуть обрати номер авто через електронний кабінет водія та забронювати його. Якщо бажана комбінація цифр і літер належить до платної, можна буде відразу оплатити її.

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Вибраний номер можна буде забронювати на строк до 10 днів
Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Бронь номера діятиме 10 днів. Протягом цього часу потрібно відвідати обраний сервісний центр МВС і завершити реєстрацію транспортного засобу з цим номером.

"Впровадження нового функціоналу стане черговим кроком у напрямі цифровізації, забезпеченні прозорого та зручного алгоритму отримання однієї з найзатребуваніших послуг", — наголосив Богдан Драп'ятий.

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Нагадаємо, що наразі сервіс онлайн-вибору автомобільних номерів працює, але дозволяє лише переглянути вільні комбінації цифр і букв, а також дізнатися про їхню вартість, але забронювати номер авто поки не можна.

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