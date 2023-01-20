Українських водіїв можуть зобов'язати міняти шини на зиму – порушникам загрожує штраф

Депутати пропонують заборонити використання літньої гуми на транспорті з 1 листопада по 31 березня. Зміни у ПДР покликані підвищити безпеку на дорогах в осінньо-зимовий період.

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Сезонна зміна шин може стати обов'язковою в Україні. Відповідний законопроєкт №8369 вже підготовила група народних депутатів та внесла до Верховної Ради.

Проєктом закону пропонується заборонити експлуатацію з 1 листопада по 31 березня транспортних засобів допустимою масою до 3,5 тонн, не оснащених зимовими або всесезонними шинами на всіх колесах. Для транспорту вагою понад 3,5 тонни в цей період обов'язковими стануть тільки зимові шини.

Також вносяться зміни ч. 1 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення — запроваджується штраф за їзду літньою гумою взимку. Його розмір становитиме 340 гривень.

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У записці пояснення до законопроекту зазначено, що в ПДР України поки ніяк не врегульована сезонна зміна гуми — це на совісті водіїв. За статистикою пік ДТП у нашій країні припадає на пізню осінь та ранню зиму, коли ще не всі водії встигли перевзути свої авто. За температури нижче від +7 градусів літня гума твердне і втрачає свої зчіпні властивості.

Також наголошується, що сезонна зміна шин прописана в ПДР багатьох європейських країн. Зокрема, міняти гуму на зиму зобов'язують в Австрії, Німеччині та Чехії. Слід зазначити, що у МВС неодноразово виступали з ініціативою врегулювати питання зміни шин, проте війна змусила відкласти ці плани.

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