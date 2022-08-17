В Україні відновив онлайн-сервіс вибору номерів авто: як ним скористатися

У базі даних зібрано всі вільні номери авто в Україні, і вона оновлюється в режимі реального часу. Забронювати номерний знак, що сподобався, поки не можна.

Сервісні центри МВС поступово повертають послуги, які призупинені під час війни. Зокрема, відновив роботу вибір автомобільних номерів онлайн. Про це повідомляє сайт Головного сервісцентру МВС.

Тепер усі вільні номерні знаки знову у відкритому доступі — як "гарні" платні, так і звичайні безкоштовні. Обрати номер авто можна на сторінці сервісу, причому шукати можна двома різними способами.

[ + – ] Шукати вільні номери авто можна двома різними способами Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

По-перше, є можливість переглянути всі вільні комбінації цифр та літер у регіоні. Для цього достатньо вибрати потрібну область.

По-друге, працює пошук за комбінаціями цифр. У цьому випадку будуть показані номери авто з конкретним набором цифр, які є в наявності по всій Україні.

Важливо

Не збирається зупинятися: у Польщі учень автошколи 48 разів провалив іспит на права

У будь-якому випадку можна дізнатися про вартість номерного знака, а також його місцезнаходження (конкретний сервісний центр МВС або центр надання адмінпослуг). База автомобільних номерів оновлюється як реального часу.

А ось забронювати номер авто онлайн поки що не можна — для цього потрібно ухвалити низку нормативних актів. Тому в МВС радять обрати відразу кілька комбінацій, що сподобалися — це збільшить шанси, що їх не розберуть.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні відновлено роботу електронного кабінету водія, але доступні ще не всі його функції.

Також ми писали, що суд скасував усі тарифи на паркування у Києві й воно поки буде безкоштовним.