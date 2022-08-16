Не збирається зупинятися: у Польщі учень автошколи 48 разів провалив іспит на права

Пенсіонер з Лодзі вирішив отримати водійські права, щоб їздити на авто на дачу. Він легко пройшов теоретичний іспит, а ось скласти керування не може вже чотири роки.

Богдан Матусяк із польського міста Лодзь уже чотири роки не може здати на права. Він провалив іспити з водіння вже 48 разів, але не здається. Про це повідомляє сайт InPoland.

Отримати права водія Богдан Матусяк вирішив уже на пенсії. У молодості автомобілі його не цікавили, а ось у літньому віці йому знадобилася машина. Пенсіонер часто їздить на дачу за 100 км від Лодзі і не хоче залежати від громадського транспорту.

У 2018 році у віці 61 року поляк пішов на курси з водіння. Богдан Матусяк виявився одним із найстаріших учнів автошколи. Теорія йому далася легко, і тести він здав з першого разу без проблем.

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А ось із практичними іспитами виникли проблеми – здати водіння не виходить. Найбільші проблеми у Богдана виникають на тренувальному майданчику.

За чотири роки поляк 48 разів намагався скласти іспити на права та весь час їх провалював. Зараз йому 65, але він не збирається зупинятися і все-таки хоче отримати водійське посвідчення.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні серйозно змінено процедуру навчання в автошколах та отримання прав водія. Приступити до практичних занять можна лише після складання іспиту з теорії.