Не собирается останавливаться: в Польше ученик автошколы 48 раз провалил экзамен на права

Пенсионер из Лодзи решил получить водительские права, чтобы ездить на авто на дачу. Он легко прошел теоретический экзамен, а вот сдать вождение не может уже четыре года.

Богдан Матусяк из польского города Лодзь уже четыре года не может сдать на права. Он провалил экзамены по вождению уже 48 раз, но не сдается. Об этом сообщает сайт InPoland.

Получить водительские права Богдан Матусяк решил уже на пенсии. В молодости автомобили его не интересовали, а вот в пожилом возрасте ему понадобилась машина. Пенсионер часто ездит на дачу в 100 км от Лодзи и не хочет зависеть от общественного транспорта.

В 2018 году в возрасте 61 года поляк пошел на курсы по вождению. Богдан Матусяк оказался одним из самых старых учеников автошколы. Теория ему далась легко, и тесты он сдал с первого раза и без проблем.

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А вот с практическими экзаменами возникли проблемы – сдать вождение не получается. Наибольшие проблемы у Богдана возникают на тренировочной площадке.

За четыре года поляк 48 раз пытался сдать экзамены на права и все время их проваливал. Сейчас ему 65, но он не собирается останавливаться и все-таки хочет получить водительское удостоверение.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине серьезно изменена процедура обучения в автошколах и получения водительских прав. Приступить к практическим занятиям можно только после сдачи экзамена по теории.