Суд скасував усі тарифи на паркування в Києві: що відомо

Розпорядження КМДА про тарифи на паркування скасовано судом. Воно не відповідає вимогам Податкового кодексу України та постанові Кабінету Міністрів.

Тарифи на паркування в Києві офіційно скасовано. Шостий апеляційний суд своїм рішенням визнав недійсним розпорядження Київської міської держадміністрації від 25 червня 2021 року, яке встановило розцінки на стоянку. Про це повідомила пресслужба Окружного адміністративного суду Києва.

Судові розгляди щодо тарифів на паркування в столиці тривають уже рік. У серпні 2021 року група киян подала в судна КМДА з вимогою визнати незаконним і недійсним рішення про зміну тарифів за стоянку на парковках КП "Київтранспарксервіс".

Ще 22 лютого Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов, мотивуючи це тим, що розпорядження КМДА не відповідає вимогам Податкового кодексу України та Порядку формування тарифів на послуги користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, затвердженого ухвалою Кабміну № 258 від 2 березня 2010 року. Ці нормативні акти мають найвищу юридичну силу.

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КМДА оскаржили рішення, однак Шостий апеляційний суд залишив його чинним. Розпорядження "Про встановлення тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, що надаються Комунальним підприємством "Київтранспарксервіс", визнано недійсним.

Примітно, що рішення оголошено лише зараз, але набуло чинності ще 1 серпня. А з 8 серпня тарифи на паркування в Києві скасовано, і зараз воно повністю безплатне.

Платне паркування в Києві — правила й тарифи

Із липня 2021 року систему паркування в Києві реформували. Щоб уникнути корупції та розкрадання бюджетних коштів, усі платежі за паркування зробили електронними — через термінали та мобільні додатки. Вартість години стоянки в центрі збільшили, а зони паркування в Києві перекроїли. Водночас зросла кількість паркомісць.

[ + – ] Зони паркування в Києві змінили у 2021 році Фото: КГГА

Вартість паркування в Києві за тарифами 2021 року

І зона – 35 грн/год

ІІ зона – 25 грн/год

ІІІ зона – 5 грн/год

Крім того, у столиці з'явилися паркувальні інспектори, які фіксують порушення правил зупинки та стоянки на фото й відео. Штраф за неоплачене паркування встановили в розмірі 20-кратної вартості години стоянки в цій зоні.

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