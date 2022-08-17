В Украине возобновил работу онлайн-сервис выбора номеров авто: как им воспользоваться

В базе данных собраны все свободные номера авто в Украине и она обновляется в режиме реального времени. Забронировать понравившийся номерной знак пока нельзя.

Сервисные центры МВД постепенно возвращают услуги, приостановленные во время войны. В частности, теперь возобновил работу выбор автомобильных номеров онлайн. Об этом сообщается на сайте Главного сервисцентра МВД.

Теперь все свободные номерные знаки снова в открытом доступе — как "красивые" платные, так и обычные бесплатные. Выбрать номер авто можно на страничке сервиса, причем искать можно двумя разными способами.

[ + – ] Искать свободные номера авто можно двумя разными способами Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Во-первых, есть возможность просмотреть все свободные комбинации цифр и букв в регионе. Для этого достаточно выбрать нужную область.

Во-вторых, работает поиск по комбинациям цифр. В этом случае будут показаны номера авто с конкретным набором цифр, которые в наличие по всей Украине.

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В любом случае можно узнать стоимость номерного знака, а также его местонахождение (конкретный сервисный центр МВД или центр предоставления админуслуг). База автомобильных номеров обновляется в режиме реального времени.

А вот забронировать номер авто онлайн пока нельзя — для этого нужно принять ряд нормативных актов. Поэтому в МВД советуют выбрать сразу несколько понравившихся комбинаций — это увеличит шансы, что их не разберут.

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