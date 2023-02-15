В Украине могут ввести новые штрафы для водителей: за что будут наказывать

Депутаты рассказали, что неправильная перевозка животных в автомобиле может привести к серьезному ДТП. Чтобы сократить количество подобных инцидентов, предложено ввести новые штрафы.

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В Верховной Раде предложили ввести новые штрафы для водителей. Законопроект предусматривает наказание за нарушение правил безопасной перевозки животных. Об этом сказано в проекте закона №9016.

Нардепы Александр Юрченко и Антонина Славицкая стали инициаторами законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет безопасной перевозки животных в транспортных средствах". Они отметили, что водители часто держат на коленях, на руках или в руках собак небольших пород, что увеличивает риск возникновения ДТП.

Помимо этого животное может пострадать или нанести вред другим людям в случае внезапной остановки или столкновения, если в автомобиле не будет специальных средств для перевозки или надежных креплений. Например, при ДТП на скорости 50 км/ч собака весом 20-25 кг будет лететь вперед с силой удара около 700 кг.

В случае принятия закона, водители будут обязаны перевозить животных тем способом, который не мешает управлять транспортным средством. Пока законопроект не устанавливает определенные нормы перевозки.

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В проекте закона предлагают ввести административную ответственность за нарушение правил перевозки животных в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн). За повторное нарушение будет предусмотрен штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов (850 грн).

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