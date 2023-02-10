Новый рекорд: украинский суд отменил миллионные штрафы для грузовых перевозчиков

Постановления Укртрансбезопасности отменены из-за несоответствия их формы требованиям законодательства. Общая сумма отмененных штрафов за перегруз составляет рекордные 2,8 млн гривен.

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В Украине отменено рекордное количество штрафов за превышение габаритно-весовых норм. Третий апелляционный административный суд признал незаконными сразу 90 постановлений Укртрансбезопасности. Об этом сообщает сайт "Дорожный адвокат".

Решение в деле №26/1823/22 принято еще 25 января, но о нем стало известно только сейчас. Общая сумма отмененных штрафов за перегруз составляет рекордные 2,8 миллионов гривен.

Примечательно, что суд не устанавливал, имело ли место нарушение габаритно-весовых норм перевозчиками. Постановления Укртрансбезопасности отменены по причине того, что их форма и содержания не соответствуют требованиям законодательства.

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Это уже не первый случай, когда штрафы за перегруз отменяют по причине составленных по неустановленной форме постановлений. Тем не менее, в Укртрансбезопасности не исправили недостатки и продолжили оформлять постановления, которые противоречат требованиям закона.

Напомним, что штраф за нарушение габаритно-весовых норм перевозчиками составляет от 8500 до 51 000 гривен. В 2021 году в нашей стране запущена система автоматического габаритно-весового контроля Weigt-in-Motion (WiM). С началом полномасштабного российского вторжения ее работу приостановили, но с мая 2022 года возобновили.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине изменена процедура проверки водителей на алкоголь.