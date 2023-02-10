Новий рекорд: український суд скасував мільйонні штрафи для вантажних перевізників

Постанови Укртрансбезпеки скасовані через невідповідність їхньої форми вимогам законодавства. Загальна сума скасованих штрафів за перевантаження становить рекордні 2,8 млн гривень.

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В Україні скасовано рекордну кількість штрафів за перевищення габаритно-вагових норм. Третій апеляційний адміністративний суд визнав незаконними одразу 90 ухвал Укртрансбезпеки. Про це повідомляє сайт "Дорожній адвокат".

Рішення в справі №26/1823/22 ухвалено ще 25 січня, але про нього стало відомо лише зараз. Загальна сума скасованих штрафів за перевантаження становить рекордні 2,8 мільйона гривень.

Примітно, що суд не встановлював, чи було порушення габаритно-вагових норм перевізниками. Постанови Укртрансбезпеки скасовані через те, що їхні форма та зміст не відповідають вимогам законодавства.

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Це вже не перший випадок, коли штрафи за перевантаження скасовують через складені за невстановленою формою постанови. Проте в Укртрансбезпеці не виправили недоліки та продовжили оформлювати постанови, які суперечать вимогам закону.

Нагадаємо, що штраф за порушення габаритно-вагових норм перевізниками становить від 8500 до 51 тисячі гривень. У 2021 році в нашій країні запущено систему автоматичного габаритно-вагового контролю Weigt-in-Motion (WiM). З початком повномасштабного російського вторгнення її роботу призупинили, але з травня 2022 року відновили.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні змінили процедуру перевірки водіїв на алкоголь.