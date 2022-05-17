В Україні відновили автоматичний габаритно-ваговий контроль: що загрожує порушникам

За один день комплекси Weight in Motion вже зафіксували 168 порушень габаритно-вагових норм. Максимальне перевантаження склало 22,4 тонни.

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На українських дорогах із 16 травня знову запрацювали комплекси автоматичного габаритно-вагового контролю Weight in Motion. Першого ж дня вони виявили одразу 168 порушників. Про це повідомляють на офіційній Facebook-сторінці Укртрансбезпеки.

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У 13 авто перевантаження склало 30% і більше. Рекордсменом став автопоїзд масою 62,4 тонни з дозволеними 40 тоннами, тобто перевищення габаритно-вагових норм (ГВН) склало 22,4 тонни або 40,4%.

[ + – ] Перший тиждень система Weight in Motion працює в тестовому режимі

Слід зазначити, що з першого тижня система працює в тестовому режимі, тому штрафи за порушення габаритно-вагових норм поки не нараховують. Карати за перевантаження на основі даних Weight in Motion розпочнуть із 23 травня. А ось звичайні неавтоматизовані пункти габаритно-вагового контролю в Україні відновили роботу з початку травня, і там порушників уже штрафують.

Штрафи за порушення ГВН в Україні:

Перевищення дозволеної маси на 5-10% — 8500 грн;

Перевищення дозволеної ваги на 10-20% — 17 000 грн;

Перевищення дозволеної ваги на 20-30% — 34 000 грн;

Перевищення дозволеної маси понад 30% — 51 000 грн.

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Участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові чи габаритні параметри яких перевищують нормативні, можлива лише за наявності дозволу. Його можна отримати в Центрах надання адміністративних послуг, відділах безпеки дорожнього руху департаментів Патрульної поліції та представництвах Укравтодору.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні відновили роботу камери автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху.