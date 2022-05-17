Паркування в Києві знову стало платним: ціни й основні правила

Паркування у столиці платне у будні з 08:00 до 20:00. Сплатити його, як і раніше, можна тільки за безготівковим розрахунком.

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У Києві повернули платню за паркування транспорту. Відповідне рішення ухвалила 16 травня столична міська рада. Про це повідомляється на офіційній сторінці Київської міської державної адміністрації.

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Основні правила паркування у Києві не змінилися. Як і раніше, плата стягується виключно у будні дні з 08:00 до 22:00, а решту часу стоянка є безкоштовною.

Ціни на паркування в Києві залишилися незмінними:

І зона — 35 гривень за годину;

ІІ зона — 25 гривень на годину;

ІІІ зона — 5 гривень на годину.

[ + – ] Вартість паркування у Києві становить від 5 до 35 гривень за годину Фото: КГГА

У КМДА нагадують, що оплата паркування у Києві здійснюється виключно за безготівковим розрахунком — через термінали або мобільний додаток "Київ цифровий". Якщо у водіїв вимагають готівку, то це незаконно і, швидше за все, ці гроші йдуть повз касу та не поповнюють бюджет міста.

За безпекою і дотриманням правил паркування слідкують інспектори. Цікава деталь: під час повітряної тривоги заборонили їм виписувати штрафи порушникам. Сума штрафу також не змінилася і становить 340-680 гривень.

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Варто зазначити, що кілька днів тому в КМДА повідомили, що на столичні вулиці повертаються евакуатори, проте паркування у Києві під час воєнного стану залишається безкоштовним. Тепер же київська влада змінила свою думку.

Також Фокус повідомляв, що в Україні пропонують посилити покарання за неправильне використання автомобільних номерів.