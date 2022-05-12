У Києві відновлюють роботу евакуаторів (відео)
Паркування в Києві під час війни залишається безплатним, проте кидати авто абиде не дозволять.
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До Києва вже повертаються евакуатори — столична влада відновлює боротьбу з порушниками правил паркування. Про це заявив у Facebook перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
За його словами, до Києва поступово повертаються люди — близько 2,5 мільйона людей вже приїхало до столиці. Відповідно, на дорогах стало значно більше автомобілів, та й вільних паркомісць залишається дедалі менше.
Порушників правил зупинки та паркування евакуюватимуть, водночас плату за паркування не збираються повертати до кінця час воєнного стану.
"Я нагадаю, паркування в столиці сьогодні безплатне. Проте це не означає, що потрібно кидати свої авто як заманеться. Тому що, нагадую, всі авто, які порушуватимуть правила паркування, евакуюють", — наголосив Микола Поворозник.
Нагадаємо, що до війни евакуатори Києва були дуже активними. На штрафмайданчик не боялися забирати навіть суперкари та елітні авто. З кінця лютого їх залучили в будівництві оборонних споруд столиці.Важливо
Також заступник голови КМДА нагадав, що для автомобілів у Києві відкрито лише Дарницький, Північний та Південний мости. Мости Метро та Патона закриті для машин та пішоходів через аварійний стан.
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