В Україні спростили процедуру отримання прав водія

Постанова Кабміну полегшила життя тимчасовим переселенцям, які навчаються в автошколах і готуються отримати посвідчення водія.

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Отримати водійські права в Україні стало легше. Кабмін вирішив спростити процедуру й ухвалив постанову "Про навчання водіїв і державну реєстрацію транспортних засобів у період дії воєнного стану в Україні".

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[ + – ] Водійські права також можна отримати не за місцем реєстрації Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Нормативний правовий акт вводить низку нововведень, що полегшують навчання в автошколах, складання іспитів і отримання посвідчення водія:

Громадяни, які переїхали тимчасово жити в інший регіон, можуть скласти практичний іспит (водіння) в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, у якому сервісному центрі складено теоретичний іспит.

Українці, які переїхали тимчасово в інше місце, також можуть отримати посвідчення водія в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця складання теоретичного та/або практичного іспитів.

Введено можливість навчання теорії дистанційно — через Zoom, Skype, Google meet тощо

Термін навчання майбутніх водіїв на категорії В (легкові авто) та C1, C, С1Е, СЕ (вантажні авто з причепом) скорочено шляхом зменшення на 20% теоретичної частини (ущільнення викладання таких тем як "Будівельне та технічне обслуговування транспортних засобів" і "Етика водія транспортного засобу").

З'явилася можливість повернути свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт), видане за заявою його власника на ім'я особи, яка здійснює поїздку за кордон, протягом 10 дніві з дня повернення цієї особи з-за кордону до будь-якого сервісцентру МВС.

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"Відповідними нормативними актами ми зміцнюємо правові інституційні засади для надання якісних адміністративних послуг сервісними центрами МВС. Умови воєнного стану не перешкоджають забезпеченню системних покращень у роботі СЦ МВС", — зазначив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.

Раніше Фокус повідомляв, що в МВС планують лібералізувати процес підготовки водіїв і дозволять не відвідувати автошколи.