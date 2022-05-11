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В Україні спростили процедуру отримання прав водія

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екзамен на права, навчання водіння, навчання в автошколах, водійські права
Фото: с сайта главного сервисного центра МВД | Іспит із водіння можна скласти в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від регіону

Постанова Кабміну полегшила життя тимчасовим переселенцям, які навчаються в автошколах і готуються отримати посвідчення водія.

Отримати водійські права в Україні стало легше. Кабмін вирішив спростити процедуру й ухвалив постанову "Про навчання водіїв і державну реєстрацію транспортних засобів у період дії воєнного стану в Україні".

екзамен на права, навчання водіння, навчання в автошколах, водійські права
Водійські права також можна отримати не за місцем реєстрації
Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Нормативний правовий акт вводить низку нововведень, що полегшують навчання в автошколах, складання іспитів і отримання посвідчення водія:

  • Громадяни, які переїхали тимчасово жити в інший регіон, можуть скласти практичний іспит (водіння) в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, у якому сервісному центрі складено теоретичний іспит.
  • Українці, які переїхали тимчасово в інше місце, також можуть отримати посвідчення водія в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця складання теоретичного та/або практичного іспитів.
  • Введено можливість навчання теорії дистанційно — через Zoom, Skype, Google meet тощо
  • Термін навчання майбутніх водіїв на категорії В (легкові авто) та C1, C, С1Е, СЕ (вантажні авто з причепом) скорочено шляхом зменшення на 20% теоретичної частини (ущільнення викладання таких тем як "Будівельне та технічне обслуговування транспортних засобів" і "Етика водія транспортного засобу").
  • З'явилася можливість повернути свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт), видане за заявою його власника на ім'я особи, яка здійснює поїздку за кордон, протягом 10 дніві з дня повернення цієї особи з-за кордону до будь-якого сервісцентру МВС.
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"Відповідними нормативними актами ми зміцнюємо правові інституційні засади для надання якісних адміністративних послуг сервісними центрами МВС. Умови воєнного стану не перешкоджають забезпеченню системних покращень у роботі СЦ МВС", — зазначив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.

Раніше Фокус повідомляв, що в МВС планують лібералізувати процес підготовки водіїв і дозволять не відвідувати автошколи.