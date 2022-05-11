В Украине упростили процедуру получения водительских прав

Постановление Кабмина облегчило жизнь временным переселенцам, которые обучаются в автошколах и готовятся получить водительское удостоверение.

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Получить водительские права в Украине стало легче. Кабмин решил упростить процедуру и принял постановление "Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период действия военного положения в Украине".

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[ + – ] Водительские права также можно получить не по месту регистрации Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Нормативный правовой акт вводит ряд новшеств, облегчающих обучение в автошколах, сдачу экзаменов и получение водительского удостоверения:

Граждане, переехавшие временно жить в другой регион могут сдать практический экзамен (вождение) в любом сервисном центре МВД, независимо от того, в каком сервисном центре сдан теоретический экзамен.

Переехавшие временно в другое место украинцы также могут получить водительское удостоверение в любом сервисном центре МВД, независимо от места сдачи теоретического и/или практического экзаменов.

Введена возможность обучения теории дистанционно – через Zoom, Skype, Google meet и тд

Срок обучения будущих водителей на категории В (легковые авто) и C1, C, С1Е, СЕ (грузовые авто с прицепом) сокращен путем уменьшения на 20% теоретической части (уплотнением преподавания таких тем, как "Строительное и техническое обслуживание транспортных средств" и "этика водителя транспортного средства").

Появилась возможность вернуть свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт), выданное по заявлению его владельца на имя лица, совершающего поездку за границу, в течение 10 дней со дня возвращения этого лица из-за границы в любой сервисцентр МВД.

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"Соответствующими нормативными актами мы укрепляем правовые институционные устои для предоставления качественных административных услуг сервисными центрами МВД. Условия военного положения не препятствуют обеспечению системных улучшений в работе СЦ МВД", – отметил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

Ранее Фокус сообщал, что в МВД планируют либерализировать процесс подготовки водителей и разрешат не посещать автошколы.