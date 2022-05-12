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В Киеве возобновляют работу эвакуаторов (видео)

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Фото: с сайта ТопЖыр | Эвакуаторы в Киеве не боятся забирать элитные авто

Парковка в Киеве во время войны остается бесплатной, однако бросать авто где попало не позволят.

В Киев уже возвращаются эвакуаторы – столичные власти возобновляют борьбу с нарушителями правил парковки. Об этом заявил в Facebook первый заместить главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, в Киев постепенно возвращаются люди – около 2,5 миллиона человек уже приехало в столицу. Соответственно, на дорогах стало значительно больше автомобилей, да и свободных паркомест остается все меньше.

Нарушителей правил остановки и стоянки будут эвакуировать, по при этом плату за парковку не собираются возвращать до конца время военного положения.

Плату за парковку в Киеве во время войны вводить не будут

"Я напомню, парковка в столице сегодня бесплатная. Однако это не значит, что нужно бросать свои авто как заблагорассудится. Потому что, напоминаю, все авто, которые будут нарушать правила парковки, будут эвакуированы", – подчеркнул Николай Поворозник.

Напомним, что до войны эвакуаторы Киева были очень активными. На штрафплощадку не боялись забирать даже суперкары и элитные авто. С конца февраля их задействовали в строительстве оборонных сооружений столицы.

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Также замглавы КГГА напомнил, что для автомобилей в Киеве открыты только Дарницкий, Северный и Южный мосты. Мосты Метро и Патона, закрыты для машин и пешеходов в виду аварийного состояния.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине упростили процедуру сдачи экзаменов на права и получения водительского удостоверения.