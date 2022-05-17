В Украине возобновили автоматический габаритно-весовой контроль: что грозит нарушителям

За один день комплексы Weight in Motion уже зафиксировали 168 нарушений габаритно-весовых норм. Максимальный перегруз составил 22,4 тонны.

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На украинских дорогах с 16 мая снова заработали комплексы автоматического габаритно-весового контроля Weight in Motion. В первый же день они выявили сразу 168 нарушителей. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице Укртрансбезопасности.

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У 13 авто перегруз составил 30% и более. Рекордсменом же стал автопоезд массой 62,4 тонны при разрешенных 40 тоннах, то есть превышение габаритно-весовых норм (ГВН) составило 22,4 тонны или 40,4%.

[ + – ] Первую неделю система Weight in Motion работает в тестовом режиме

Следует отметить, что с первую неделю система работает в тестовом режиме, поэтому штрафы за нарушение габаритно-весовых норм пока не начисляются. Наказывать за перегруз на основе данных Weight in Motion начнут с 23 мая. А вот обычные неавтоматизированные пункты габаритно-весового контроля в Украине возобновили работу с начала мая и там нарушителей уже штрафуют.

Штрафы за нарушение ГВН в Украине:

Превышение разрешенной массы на 5-10% – 8 500 грн;

Превышение разрешенной массы на 10-20% – 17 000 грн;

Превышение разрешенной массы на 20-30% – 34 000 грн;

Превышение разрешенной массы более, чем на 30% – 51 000 грн.

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Участие в дорожном движении транспортных средств, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные, возможно только при наличии разрешения. Его можно получить в Центрах предоставления административных услуг, отделах безопасности дорожного движения департаментов Патрульной полиции и представительствах Укравтодора.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине возобновили работу камеры автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.