У Києві повернуть обмеження швидкості 80 км/год на окремих дорогах: опубліковано список вулиць

До переліку, як зазначають у КМДА, потрапили дороги з якісним асфальтом, а також відбійниками та підземними переходами. "Літня" редакція ПДР діятиме до 1 листопада.

Related video

З 1 квітня у Києві збільшать дозволений ліміт швидкості — на деяких дорогах можна буде легально розганятися до 80 км/год. Про це повідомляє пресцентр КМДА із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури.

"Літня" редакція Правил дорожнього руху діятиме до 1 листопада. Нагадаємо, що минулого року обмеження швидкості 80 км/год у Києві вирішили не вводити через воєнний стан, проте тепер у КМДА змінили свою думку.

Вулиці, де дозволено швидкість 80 км/год, відбирала комісія з представників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, Патрульної поліції, "Київавтодору", "Київпастрансу" та Центру організації дорожнього руху. Було відібрано дороги з якісним асфальтом, а також відбійниками та підземними переходами.

Важливо

Українці зможуть замовити номери авто онлайн: як працюватиме послуга

Де в Києві можна їхати зі швидкістю 80 км/год з 1 квітня 2023 року:

Придніпровське шосе;

Набережне шосе (від Поштової пл. до Придніпровського шосе);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

вул. Саперно-Слобідська (від розвороту на вул. М. Грінченка до Південного мосту);

просп. М. Бажана від Південного мосту до Харківської пл. (у зворотному напрямку – від Харківської пл. до Дніпровської Набережної);

просп. С. Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Бальзака);

просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Траса Р-69 (від вул. Богатирська, 26-А до кордону Києва, за винятком ділянки біля світлофору).

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні змінено процедуру сплати штрафів за перевищення швидкості.

Також ми писали, що в нашій країні можуть посилити відповідальність за п'яне водіння.