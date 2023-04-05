Відомий український актор Остап Ступка потрапив у "п'яну" аварію у Києві

ДТП сталася у вівторок, майже опівночі, у Голосіївському районі столиці. Актор в'їхав до припаркованого автомобіля.

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55-річний Остап Ступка, народний артист України, в'їхав на своєму автомобілі Range Rover у припаркований легковик Mitsubishi, в салоні якого знаходився водій. 38-річний чоловік отримав серйозні травми та був госпіталізований. Аварія сталася у Голосіївському районі Києва, 4 квітня, близько 23.15. Про це повідомляє Нацполіція Києва.

Хоч імен у поліцейському звіті не називають, київські ЗМІ повідомляють, що винуватцем ДТП став Остап Ступка. У поліції повідомляють, що він був нетверезий.

"Водій позашляховика, бувши нетверезим, виїхав на зустрічну смугу і врізався в припаркований автомобіль. Порушника затримали на місці пригоди. Коли його перевірили на алкотестері Драгер, то виявилося, що рівень алкоголю в крові становив 1,62 проміле за норми 0,3", — Зазначають у повідомленні Нацполіції.

Ступка було затримано на місці події. Інсайдери повідомили, що він перед цим нібито намагався "вирішити питання" з правоохоронцями, проте це не допомогло.

За фактом ДТП слідчими поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння.

Санкція статті: позбавлення волі на термін до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років.

Нагадаємо, Остап Ступка — єдиний син знаменитого українського артиста Богдана Ступки, який помер 2012 року після тривалої хвороби.

Остап Ступка був художнім керівником Національного драматичного театру імені Франка, і нині часто виходить на сцену, займається дубляжем, а також знімається в кіно.