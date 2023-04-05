Известный украинский актер Остап Ступка попал в "пьяную" аварию в Киеве

ДТП произошло во вторник, почти в полночь, в Голосеевском районе столицы. Актер въехал в припаркованный автомобиль.

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55-летний Остап Ступка, народный артист Украины, въехал на своем автомобиле Range Rover в припаркованный автомобиль Mitsubishi, в салоне которого находился водитель. 38-летний мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован. Авария произошла в Голосеевском районе Киева, 4 апреля, около 23.15. Об этом сообщает Нацполиция Киева.

Хоть имен в отчете не называют, киевские СМИ сообщают, что виновником ДТП стал именно Остап Ступка. В полиции сообщают, что он был нетрезв.

"Водитель внедорожника, будучи нетрезвым, выехал на встречную полосу и врезался в припаркованный автомобиль. Нарушителя задержали на месте происшествия. Когда его проверили на алкотестере Драгер, то оказалось, что уровень алкоголя в крови составлял 1,62 промилле при норме 0,3", — отмечают в сообщении Нацполиции.

Ступка был задержан на месте происшествия. Инсайдеры сообщили, что он перед этим, якобы пытался "решить вопрос" с правоохранителями, однако это не помогло.

По факту ДТП следователями полиции Киева начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Санкция статьи: лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Напомним, Остап Ступка — единственный сын знаменитого украинского артиста Богдана Ступки, который скончался в 2012 году после продолжительной болезни.

Остап Ступка был художественным руководителем Национального драматического театра имени Франко, он часто выходит на сцену, занимается дубляжом, а также снимается в кино.