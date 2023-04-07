В Украине суд впервые признал пешехода виновным в ДТП: детали инцидента

Водитель не успел вовремя заметить пешехода, так как он переходил дорогу в неположенном месте. Теперь водитель может потребовать у пешехода возмещение материального и морального ущерба.

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Районный суд города Запорожье впервые признал пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, виновным в ДТП. Об этом рассказали на сайте юридической компании "Дорожный адвокат".

При рассмотрении дела № 331/1193/23 суд установила, что пешеход в Запорожье переходил дорогу в неположенном месте. В это время по дороге ехал водитель на Mercedes-Benz, который не успел вовремя заметить пешехода, и сбил его.

У автомобиля в результате столкновения появились повреждения в передней части кузова. Пешеход от удара об авто получил легкие телесные повреждения.

На место ДТП прибыли полицейские, которые сразу же установили, что в инциденте виноват пешеход. Сперва из-за телесных повреждений у пешехода возбудили уголовное дело. Тем не менее он попросил закрыть дело, так как он не получил серьезных травм.

Уголовное дело было закрыто и переквалифицировано в административное. На пешехода был составлен соответствующий протокол, а все материалы передали на рассмотрение суда.

Пешеходу вручили повестку в суд, но он так и не явился на судебное заседание. В итоге суд провел заседание без его участия.

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Районный суд города Запорожье признал, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Именно по его вине и произошло ДТП.

Теперь водитель может потребовать у пешехода возмещение не только материального, но и морального ущерба. К счастью, в результате инцидента никто серьезно не пострадал.

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