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Авто

Роскошный внедорожник короля Карла ІІІ продали по цене бюджетной Skoda Fabia (фото)

Land Rover Discovery 2007, Land Rover Discovery, авто принца Чарльза, авто Карла ІІІ, король Карл ІІІ
Фото: Collecting Cars | Королевский Land Rover Discovery продали всего за $14 800

Король Карл ІІІ пользовался Land Rover Discovery еще будучи принцом. Внедорожник проехал 190 000 км, но довольно неплохо сохранился.

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В Великобритании на аукционе Collecting Cars за 12 050 фунтов стерлингов ($14 800) продали Land Rover Discovery 2007 года. Неприметный с виду внедорожник по цене Skoda Fabia стал коллекционным, так как ранее принадлежал королю Карлу ІІІ. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

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Авто приобрели в гараж королевской семьи в 2007 году
Фото: Collecting Cars

Внедорожники Land Rover всегда пользовались популярностью в британской королевской семье. Это были одни из самых любимых авто королевы Елизаветы ІІ и ее мужа принца Филиппа.

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Внедорожник богато оснащен для своего времени
Фото: Collecting Cars

Land Rover Discovery 3 был доставлен в королевский гараж 12 января 2007 года. Об этом свидетельствует сохраненная документация, включающая письмо от главного королевского шофера тогда еще принцу Чарльзу.

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Салон авто отделан дорогой кожей
Фото: Collecting Cars

Внедорожник эксплуатировался довольно активно – его пробег составляет почти 190 000 км. На кузове видны потертости, а задний стоп-сигнал разбит.

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Но, в общем, состояние авто принца Чарльза хорошее. В Land Rover Discovery заменили масло, фильтры, ремень ГРМ, стояночный тормоз и компрессор пневмоподвески.

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Пробег внедорожника составляет 190 000 км
Фото: Collecting Cars

Авто короля Карла ІІІ оснащено 2,7-литровым 195-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой автоматической КПП. Его салон отделан дорогой кожей, а комплектация довольно богатая — кондиционер, круиз-контроль, парктроник, люк, навигация, электропривод передних и подогрев всех сидений.

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