Роскошный внедорожник короля Карла ІІІ продали по цене бюджетной Skoda Fabia (фото)

Король Карл ІІІ пользовался Land Rover Discovery еще будучи принцом. Внедорожник проехал 190 000 км, но довольно неплохо сохранился.

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В Великобритании на аукционе Collecting Cars за 12 050 фунтов стерлингов ($14 800) продали Land Rover Discovery 2007 года. Неприметный с виду внедорожник по цене Skoda Fabia стал коллекционным, так как ранее принадлежал королю Карлу ІІІ. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Авто приобрели в гараж королевской семьи в 2007 году Фото: Collecting Cars

Внедорожники Land Rover всегда пользовались популярностью в британской королевской семье. Это были одни из самых любимых авто королевы Елизаветы ІІ и ее мужа принца Филиппа.

Внедорожник богато оснащен для своего времени Фото: Collecting Cars

Land Rover Discovery 3 был доставлен в королевский гараж 12 января 2007 года. Об этом свидетельствует сохраненная документация, включающая письмо от главного королевского шофера тогда еще принцу Чарльзу.

Салон авто отделан дорогой кожей Фото: Collecting Cars

Внедорожник эксплуатировался довольно активно – его пробег составляет почти 190 000 км. На кузове видны потертости, а задний стоп-сигнал разбит.

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Но, в общем, состояние авто принца Чарльза хорошее. В Land Rover Discovery заменили масло, фильтры, ремень ГРМ, стояночный тормоз и компрессор пневмоподвески.

Пробег внедорожника составляет 190 000 км Фото: Collecting Cars

Авто короля Карла ІІІ оснащено 2,7-литровым 195-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой автоматической КПП. Его салон отделан дорогой кожей, а комплектация довольно богатая — кондиционер, круиз-контроль, парктроник, люк, навигация, электропривод передних и подогрев всех сидений.

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