Автомобили Карла ІІІ: самые эксклюзивные машины нового короля Великобритании (фото)

Король Карл ІІІ любит спортивные автомобили и особенно ценит дорогие кабриолеты Aston Martin. Однако в последнее время для повседневной езды он использует электрокар Jaguar I-Pace.

Новый король Великобритании Карл ІІІ имеет множество увлечений – современное искусство, поло, рыбалка. Монарха также знают, как заядлого автомобилиста и любителя спортивных машин. Конечно, он пользовался многими авто из королевского гаража, но и в его личной коллекции было немало ярких и эксклюзивных моделей. Фокус выбрал самые интересные из них.

MGC GT

[ + – ] Первое авто принца Чарльза — MGC GT Фото: Flickr

В январе 1968 года 19-летний принц Чарльз приобрел свой первый автомобиль — компактное спортивное купе MGC GT. Модель была относительно недорогой – создатели делали упор не на роскошь, а на управляемость. С 3,0-литровой 145-сильной шестеркой MGC GT развивал 190 км/ч. Сейчас машина выставлена в Сандрингемском дворце и время от времени принимает участие в разных автошоу.

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Aston Martin DB6 Volante

[ + – ] Aston Martin DB6 перевели на биотопливо Фото: GQ

В 1970 году королева Елизавета II подарила сыну на 21-летие кабриолет Aston Martin DB6 Volante. Спорткар с 4,0-литровым 282-сильным двигателем был довольно мощным для молодого водителя, поэтому ему нашли учителя экстремальной езды – трехкратного чемпиона "Формулы-1" Грэма Хилла.

Aston Martin очень нравится Карлу III и до сих пор в его коллекции. Недавно его отреставрировали и перевели двигатель на экологически чистое биотопливо. Оно изготовляется из винного спирта и принц как-то признался, что теперь выхлоп Aston Martin имеет очень вкусный запах.

Aston Martin V8 Vantage

[ + – ] Aston Martin V8 Vantage — подарок эмира Бахрейна Фото: Autocar

В 1987-1995 годах повседневным авто принца Чарльза был кабриолет Aston Martin V8 Vantage. Сверхмощный 400-сильный кабриолет ему подарил эмир Бахрейна. Это был один из самых быстрых автомобилей своего времени – он развивал около 280 км/ч. Примечательно, что в Aston Martin даже создали спецверсию V8 Vantage Prince of Wales в точно таком же исполнении, как у Чарльза.

Aston Martin Virage Volante

[ + – ] Aston Martin Virage модифицировали и оснастили более мощным мотором Фото: The Telegraph

С 1994 по 2007 годы Aston Martin предоставил принцу Чарльзу в лизинг кабриолет Virage Volante. Специально для него автомобиль оснастили двигателем повышенной мощности – 6,3-литровым V8 на 462 л. с. Кроме того, Aston Martin Virage получил улучшенные тормоза и шины. В 2019 году кабриолет продали на аукционе за 309 000 долларов.

Jaguar XJ

[ + – ] Специально для британской королевской семьи построили два удлиненных Jaguar XJ Фото: wikipedia

Принц Чарльз пользовался несколькими Jaguar XJ разных поколений, которые были в гараже королевской семьи. Самыми новыми их них являются два удлиненных седана, созданных по спецзаказу в 2012 году. Автомобили оснащены 5,0-литровыми V8.

Jaguar I-Pace

[ + – ] Электромобиль Jaguar i-Pace часто видят в Лондоне Фото: The Times

Карл ІІІ уже давно является борцом за чистоту окружающей среды и сторонником "зеленых" технологий. Поэтому как только в Великобритании поступил в производство премиальный электрокроссовер Jaguar i-Pace, он оказался в гараже тогда еще принца Чарльза. Это его повседневное авто с 2018 года и, как правило, оно используется в Лондоне. Дело в том, что в историческом центре города давно уже введены ограничения на въезд бензиновых и дизельных авто.

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Rolls-Royce Phantom VI

[ + – ] Rolls-Royce Phantom VI в королевской семье с 1977 года Фото: PA Media

Первую поездку в статусе короля Карл III совершил на Rolls-Royce Phantom VI 1977 года – этот автомобиль привез монарха в Бекингемский дворец. Лимузин построили для его матери Елизаветы II к 25-летию ее правления и он долгое время был парадным королевским авто.

Кроме того, во время торжеств принца Чарльза неоднократно видели в Rolls-Royce Phantom V с кузовом типа ландоле – со сдвижной крышей над задними сиденьями. Оба авто оснащены 6,2-литровым V8 и автоматической КПП.

Ранее Фокус сообщал, что в Великобритании на автошоу покажут редчайший 68-летний спорткар Pegazo Z-102. Его дизайн разработан украинцем.