Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто Умерла королева Великобритании Елизавета II

Автомобили Карла ІІІ: самые эксклюзивные машины нового короля Великобритании (фото)

авто принца чарльза, Автомобили Карла ІІІ, электромобиль принца Чарльза, Астон Мартин принца Чарльза, Aston Martin DB6
Фото: Getty Images | Карл ІІІ является поклонником Aston Martin

Король Карл ІІІ любит спортивные автомобили и особенно ценит дорогие кабриолеты Aston Martin. Однако в последнее время для повседневной езды он использует электрокар Jaguar I-Pace.

Новый король Великобритании Карл ІІІ имеет множество увлечений – современное искусство, поло, рыбалка. Монарха также знают, как заядлого автомобилиста и любителя спортивных машин. Конечно, он пользовался многими авто из королевского гаража, но и в его личной коллекции было немало ярких и эксклюзивных моделей. Фокус выбрал самые интересные из них.

MGC GT

авто принца чарльза, Автомобили Карла ІІІ, электромобиль принца Чарльза, Астон Мартин принца Чарльза, Aston Martin DB6
Первое авто принца Чарльза — MGC GT
Фото: Flickr

В январе 1968 года 19-летний принц Чарльз приобрел свой первый автомобиль — компактное спортивное купе MGC GT. Модель была относительно недорогой – создатели делали упор не на роскошь, а на управляемость. С 3,0-литровой 145-сильной шестеркой MGC GT развивал 190 км/ч. Сейчас машина выставлена в Сандрингемском дворце и время от времени принимает участие в разных автошоу.

Важно
От грузовика до Rolls-Royce: самые эксклюзивные и необычные авто королевы Елизаветы II
От грузовика до Rolls-Royce: самые эксклюзивные и необычные авто королевы Елизаветы II

Aston Martin DB6 Volante

авто принца чарльза, Автомобили Карла ІІІ, электромобиль принца Чарльза, Астон Мартин принца Чарльза, Aston Martin DB6
Aston Martin DB6 перевели на биотопливо
Фото: GQ

В 1970 году королева Елизавета II подарила сыну на 21-летие кабриолет Aston Martin DB6 Volante. Спорткар с 4,0-литровым 282-сильным двигателем был довольно мощным для молодого водителя, поэтому ему нашли учителя экстремальной езды – трехкратного чемпиона "Формулы-1" Грэма Хилла.

Aston Martin очень нравится Карлу III и до сих пор в его коллекции. Недавно его отреставрировали и перевели двигатель на экологически чистое биотопливо. Оно изготовляется из винного спирта и принц как-то признался, что теперь выхлоп Aston Martin имеет очень вкусный запах.

Aston Martin V8 Vantage

авто принца чарльза, Автомобили Карла ІІІ, электромобиль принца Чарльза, Астон Мартин принца Чарльза, Aston Martin DB6
Aston Martin V8 Vantage — подарок эмира Бахрейна
Фото: Autocar

В 1987-1995 годах повседневным авто принца Чарльза был кабриолет Aston Martin V8 Vantage. Сверхмощный 400-сильный кабриолет ему подарил эмир Бахрейна. Это был один из самых быстрых автомобилей своего времени – он развивал около 280 км/ч. Примечательно, что в Aston Martin даже создали спецверсию V8 Vantage Prince of Wales в точно таком же исполнении, как у Чарльза.

Aston Martin Virage Volante

авто принца чарльза, Автомобили Карла ІІІ, электромобиль принца Чарльза, Астон Мартин принца Чарльза, Aston Martin DB6
Aston Martin Virage модифицировали и оснастили более мощным мотором
Фото: The Telegraph

С 1994 по 2007 годы Aston Martin предоставил принцу Чарльзу в лизинг кабриолет Virage Volante. Специально для него автомобиль оснастили двигателем повышенной мощности – 6,3-литровым V8 на 462 л. с. Кроме того, Aston Martin Virage получил улучшенные тормоза и шины. В 2019 году кабриолет продали на аукционе за 309 000 долларов.

Jaguar XJ

авто принца чарльза, Автомобили Карла ІІІ, электромобиль принца Чарльза, Астон Мартин принца Чарльза, Aston Martin DB6
Специально для британской королевской семьи построили два удлиненных Jaguar XJ
Фото: wikipedia

Принц Чарльз пользовался несколькими Jaguar XJ разных поколений, которые были в гараже королевской семьи. Самыми новыми их них являются два удлиненных седана, созданных по спецзаказу в 2012 году. Автомобили оснащены 5,0-литровыми V8.

Jaguar I-Pace

авто принца чарльза, Автомобили Карла ІІІ, электромобиль принца Чарльза, Астон Мартин принца Чарльза, Aston Martin DB6
Электромобиль Jaguar i-Pace часто видят в Лондоне
Фото: The Times

Карл ІІІ уже давно является борцом за чистоту окружающей среды и сторонником "зеленых" технологий. Поэтому как только в Великобритании поступил в производство премиальный электрокроссовер Jaguar i-Pace, он оказался в гараже тогда еще принца Чарльза. Это его повседневное авто с 2018 года и, как правило, оно используется в Лондоне. Дело в том, что в историческом центре города давно уже введены ограничения на въезд бензиновых и дизельных авто.

Важно
Третий пошел. Почему Чарльз стал Карлом и кто уже правил Англией под таким именем?
Третий пошел. Почему Чарльз стал Карлом и кто уже правил Англией под таким именем?

Rolls-Royce Phantom VI

авто принца чарльза, Автомобили Карла ІІІ, электромобиль принца Чарльза, Астон Мартин принца Чарльза, Aston Martin DB6
Rolls-Royce Phantom VI в королевской семье с 1977 года
Фото: PA Media

Первую поездку в статусе короля Карл III совершил на Rolls-Royce Phantom VI 1977 года – этот автомобиль привез монарха в Бекингемский дворец. Лимузин построили для его матери Елизаветы II к 25-летию ее правления и он долгое время был парадным королевским авто.

Кроме того, во время торжеств принца Чарльза неоднократно видели в Rolls-Royce Phantom V с кузовом типа ландоле – со сдвижной крышей над задними сиденьями. Оба авто оснащены 6,2-литровым V8 и автоматической КПП.

Ранее Фокус сообщал, что в Великобритании на автошоу покажут редчайший 68-летний спорткар Pegazo Z-102. Его дизайн разработан украинцем.