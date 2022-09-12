Автомобілі Карла ІІІ: найексклюзивніші машини нового короля Великобританії (фото)
Король Карл ІІІ любить спортивні автомобілі й особливо цінує дорогі кабріолети Aston Martin. Однак останнім часом для повсякденної їзди він використовує електрокар Jaguar I-Pace.
Новий король Великобританії Карл ІІІ має багато захоплень — сучасне мистецтво, поло, риболовля. Монарха також знають як затятого автомобіліста й любителя спортивних машин. Звичайно, він мав багато автомобілів із королівського гаража, але і в його особистій колекції було чимало яскравих і ексклюзивних моделей. Фокус вибрав найцікавіші з них.
MGC GT
У січні 1968 року 19-річний принц Чарльз придбав свій перший автомобіль — компактне спортивне купе MGC GT. Модель була відносно недорогою — творці робили акцент не на розкоші, а на керованості. З 3,0-літровою 145-сильною шісткою MGC GT розвивав 190 км/год. Наразі машина виставлена в Сандрінгемському палаці та час від часу бере участь у різних автошоу.Важливо
Aston Martin DB6 Volante
1970 року королева Єлизавета II подарувала синові на 21-річчя кабріолет Aston Martin DB6 Volante. Спорткар із 4,0-літровим 282-сильним двигуном був досить потужним для молодого водія, тому йому знайшли вчителя екстремальної їзди — триразового чемпіона "Формули-1" Грема Гілла.
Aston Martin дуже подобається Карлу III, і машина досі в його колекції. Нещодавно її відреставрували та перевели двигун на екологічно чисте біопаливо. Воно виготовляється з винного спирту, і принц зізнався, що тепер вихлоп Aston Martin має дуже смачний запах.
Aston Martin V8 Vantage
У 1987-1995 роках повсякденним авто принца Чарльза був кабріолет Aston Martin V8 Vantage. Надпотужний 400-сильний кабріолет подарував йому емір Бахрейну. Це був один із найшвидших автомобілів свого часу — він розвивав близько 280 км/год. Примітно, що в Aston Martin навіть створили спецверсію V8 Vantage Prince of Wales у такому самому виконанні, як у Чарльза.
Aston Martin Virage Volante
Із 1994 до 2007 року Aston Martin надав принцу Чарльзу в лізинг кабріолет Virage Volante. Спеціально для нього автомобіль оснастили двигуном підвищеної потужності — 6,3-літровим V8 на 462 к. с. Крім того, Aston Martin Virage отримав покращені гальма та шини. 2019 року кабріолет продали на аукціоні за 309 000 доларів.
Jaguar XJ
Принц Чарльз користувався кількома Jaguar XJ різних поколінь, які були в гаражі королівської родини. Найновішими з них є два подовжені седани, створені за спецзамовленням у 2012 році. Автомобілі оснащені 5,0-літровими V8.
Jaguar I-Pace
Карл ІІІ уже давно є борцем за чистоту довкілля та прихильником "зелених" технологій. Тому щойно у Великій Британії надійшов у виробництво преміальний електрокросовер Jaguar i-Pace, він опинився в гаражі тоді ще принца Чарльза. Це його повсякденне авто з 2018 року, і зазвичай ним користуються в Лондоні. Справа в тому, що в історичному центрі міста давно вже запроваджено обмеження на в'їзд бензинових і дизельних авто.Важливо
Rolls-Royce Phantom VI
Першу поїздку в статусі короля Карл III здійснив на Rolls-Royce Phantom VI 1977 — цей автомобіль привіз монарха в Букінгемський палац. Лімузин збудували для його матері Єлизавети II до 25-річчя її правління, і він довгий час був парадним королівським авто.
Крім того, під час урочистостей принца Чарльза неодноразово бачили в Rolls-Royce Phantom V із кузовом типу ландоле — зі зсувним дахом над задніми сидіннями. Обидва авто оснащені 6,2-літровим V8 і автоматичною КПП.
Раніше Фокус повідомляв, що у Великій Британії на автошоу покажуть рідкісний 68-річний спорткар Pegazo Z-102. Його дизайн розробив українець.