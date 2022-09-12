Автомобілі Карла ІІІ: найексклюзивніші машини нового короля Великобританії (фото)

Король Карл ІІІ любить спортивні автомобілі й особливо цінує дорогі кабріолети Aston Martin. Однак останнім часом для повсякденної їзди він використовує електрокар Jaguar I-Pace.

Новий король Великобританії Карл ІІІ має багато захоплень — сучасне мистецтво, поло, риболовля. Монарха також знають як затятого автомобіліста й любителя спортивних машин. Звичайно, він мав багато автомобілів із королівського гаража, але і в його особистій колекції було чимало яскравих і ексклюзивних моделей. Фокус вибрав найцікавіші з них.

MGC GT

[ + – ] Перше авто принца Чарльза — MGC GT Фото: Flickr

У січні 1968 року 19-річний принц Чарльз придбав свій перший автомобіль — компактне спортивне купе MGC GT. Модель була відносно недорогою — творці робили акцент не на розкоші, а на керованості. З 3,0-літровою 145-сильною шісткою MGC GT розвивав 190 км/год. Наразі машина виставлена в Сандрінгемському палаці та час від часу бере участь у різних автошоу.

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Aston Martin DB6 Volante

[ + – ] Aston Martin DB6 перевели на біопаливо Фото: GQ

1970 року королева Єлизавета II подарувала синові на 21-річчя кабріолет Aston Martin DB6 Volante. Спорткар із 4,0-літровим 282-сильним двигуном був досить потужним для молодого водія, тому йому знайшли вчителя екстремальної їзди — триразового чемпіона "Формули-1" Грема Гілла.

Aston Martin дуже подобається Карлу III, і машина досі в його колекції. Нещодавно її відреставрували та перевели двигун на екологічно чисте біопаливо. Воно виготовляється з винного спирту, і принц зізнався, що тепер вихлоп Aston Martin має дуже смачний запах.

Aston Martin V8 Vantage

[ + – ] Aston Martin V8 Vantage — подарунок еміра Бахрейну Фото: Autocar

У 1987-1995 роках повсякденним авто принца Чарльза був кабріолет Aston Martin V8 Vantage. Надпотужний 400-сильний кабріолет подарував йому емір Бахрейну. Це був один із найшвидших автомобілів свого часу — він розвивав близько 280 км/год. Примітно, що в Aston Martin навіть створили спецверсію V8 Vantage Prince of Wales у такому самому виконанні, як у Чарльза.

Aston Martin Virage Volante

[ + – ] Aston Martin Virage модифікували й оснастили потужнішим мотором Фото: The Telegraph

Із 1994 до 2007 року Aston Martin надав принцу Чарльзу в лізинг кабріолет Virage Volante. Спеціально для нього автомобіль оснастили двигуном підвищеної потужності — 6,3-літровим V8 на 462 к. с. Крім того, Aston Martin Virage отримав покращені гальма та шини. 2019 року кабріолет продали на аукціоні за 309 000 доларів.

Jaguar XJ

[ + – ] Спеціально для британської королівської родини побудували два видовжені Jaguar XJ Фото: wikipedia

Принц Чарльз користувався кількома Jaguar XJ різних поколінь, які були в гаражі королівської родини. Найновішими з них є два подовжені седани, створені за спецзамовленням у 2012 році. Автомобілі оснащені 5,0-літровими V8.

Jaguar I-Pace

[ + – ] Електромобіль Jaguar i-Pace часто бачать у Лондоні Фото: The Times

Карл ІІІ уже давно є борцем за чистоту довкілля та прихильником "зелених" технологій. Тому щойно у Великій Британії надійшов у виробництво преміальний електрокросовер Jaguar i-Pace, він опинився в гаражі тоді ще принца Чарльза. Це його повсякденне авто з 2018 року, і зазвичай ним користуються в Лондоні. Справа в тому, що в історичному центрі міста давно вже запроваджено обмеження на в'їзд бензинових і дизельних авто.

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Rolls-Royce Phantom VI

[ + – ] Rolls-Royce Phantom VI у королівській родині з 1977 року Фото: qeen-mask

Першу поїздку в статусі короля Карл III здійснив на Rolls-Royce Phantom VI 1977 — цей автомобіль привіз монарха в Букінгемський палац. Лімузин збудували для його матері Єлизавети II до 25-річчя її правління, і він довгий час був парадним королівським авто.

Крім того, під час урочистостей принца Чарльза неодноразово бачили в Rolls-Royce Phantom V із кузовом типу ландоле — зі зсувним дахом над задніми сидіннями. Обидва авто оснащені 6,2-літровим V8 і автоматичною КПП.

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