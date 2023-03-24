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Авто

Розкішний позашляховик короля Карла ІІІ продали за ціною бюджетної Skoda Fabia (фото)

Land Rover Discovery 2007, авто принца Чарльза, авто Карла ІІІ, король Карл ІІІ
Фото: Collecting Cars | Королівський Land Rover Discovery продали лише за $14 800

Король Карл ІІІ користувався Land Rover Discovery, ще будучи принцем. Позашляховик проїхав 190 000 км, але досить непогано зберігся.

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У Великій Британії на аукціоні Collecting Cars за 12 050 фунтів стерлінгів ($14 800) продали Land Rover Discovery 2007 року. Непримітний позашляховик за ціною Skoda Fabia став колекційним, оскільки раніше належав королю Карлу ІІІ. Про це повідомляє сайт аукціонного будинку.

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Авто придбали в гараж королівської родини у 2007 році
Фото: Collecting Cars

Позашляховики Land Rover завжди користувалися популярністю у британській королівській родині. Це були одні з найулюбленіших авто королеви Єлизавети ІІ та її чоловіка принца Пилипа.

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Позашляховик багато оснащений для свого часу
Фото: Collecting Cars

Land Rover Discovery 3 було доставлено до королівського гаража 12 січня 2007 року. Про це свідчить збережена документація, що включає листа від головного королівського шофера тоді ще принца Чарльза.

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Салон авто оброблений дорогою шкірою
Фото: Collecting Cars

Позашляховик експлуатувався досить активно – його пробіг майже 190 000 км. На кузові видно потертість, а задній стоп-сигнал розбитий.

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Але, загалом, стан авто принца Чарльза добрий. У Land Rover Discovery замінили масло, фільтри, ремінь ГРМ, гальмо стоянки і компресор пневмопідвіски.

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Пробіг позашляховика складає 190 000 км.
Фото: Collecting Cars

Авто короля Карла ІІІ оснащено 2,7-літровим 195-сильним турбодизелем та 6-ступінчастою автоматичною КПП. Його салон оброблений дорогою шкірою, а комплектація досить багата — кондиціонер, круїз-контроль, парктронік, люк, навігація, електропривод передніх та підігрів усіх сидінь.

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