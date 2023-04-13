В Украине заметили сверхскоростной суперкар Ferrari за $500 000 (фото)

Ferrari 812 Superfast — один из самых быстрых автомобилей в Украине. Суперкар оснащен 800-сильным V12 и способен развить 340 км/ч.

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В Одессе заметили дорогой суперкар Ferrari 812 Superfast. Мощное купе стоит около полумиллиона долларов. Фото Ferrari появились на странице supercars_ua в Instagram.

В Украине зарегистрировано всего несколько Ferrari 812 Superfast. Конкретно этот автомобиль в редком зеленом цвете British Racing Green появился в нашей стране в начале 2022 года. По данным сайта ТопЖир, после начала полномасштабной войны автомобиль видели в Праге, однако теперь он вернулся в Одессу.

Суперкар окрашен в зеленый цвет British Racing Green

Суперкар Ferrari 812 Superfast презентовали в 2017 году к 70-летию итальянской марки. Его название переводится, как "сверхбыстрый".

Купе 812 Superfast – последний суперкар Ferrari "старой школы", ведь у него высокооборотистый атмосферный V12 и нет гибридной установки. Этот 6,5-литровый мотор развивает 800 л. с. при 8500 об/мин.

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Автомобиль оправдывает свое имя – это один из самых быстрых суперкаров в Украине. С 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями он разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с, а его максимальная скорость превышает 340 км/ч.

Автомобиль оснащен высокооборотистым 800-сильным V12

Примечательно, что это не самый быстрый Ferrari современности. В линейке марки есть 1000-сильный Ferrari SF90 Stradale и недавно такой автомобиль появился в Украине.

Также Фокус сообщал, что в Украине появился эксклюзивный суперкар Aston Martin, созданный по индивидуальному заказу.