Представлен новый Mercedes E-Class 2024 в кузове универсал (фото)

Новый Mercedes-Benz E-Class Estate стал самым большим универсалом в модельном ряду немецкого бренда. Модель сперва предложат в трех различных версиях мощностью от 204 до 312 л.с.

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Новый Mercedes-Benz E-Class получил версию в кузове универсал. Он отличается от седана увеличенной колесной базой и просторным багажником. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Mercedes-Benz E-Class Estate является самым большим универсалом в модельном ряду немецкого бренда. Он получил обтекаемый кузов с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,26.

Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,26 Фото: Mercedes-Benz

Габариты Mercedes-Benz E-Class Estate 2024:

длина — 4949 мм;

ширина — 1880 мм;

высота — 1469 мм;

колесная база — 2961 мм.

В базовой комплектации Mercedes-Benz E-Class Estate оснащен 17-дюймовыми колесными дисками. За доплату доступны 21-дюймовые диски.

Объем багажника универсала составляет 615 литров. Если сложить задний ряд сидений, багажное пространство увеличится до 1830 литров.

Объем багажника составляет 1830 литров со сложенным задним рядом сидений Фото: Mercedes-Benz

Все версии Mercedes-Benz E-Class Estate получат заднюю пневматическую подвеску или опциональную двухосную Airmatic. В Европе сперва будут продавать три модификации — E200, E220d и Plug-in гибрид E300e.

В интерьере установлены несколько больших дисплеев Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz E-Class Estate E200 оснащен 2,0-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 204 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,8 секунды, а максимальная скорость составляет 231 км/ч.

Под капотом Mercedes-Benz E-Class Estate E200d расположен 2,0-литровый турбодизель мощностью 197 л.с. и 440 Нм крутящего момента. Эта версия способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 7,9 секунды, а максимальная скорость составляет 230 км/ч.

Mercedes-Benz E-Class Estate E300e оснащен 2,0-литровым турбированным бензиновым двигателем и электромотором мощностью 312 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,5 секунды, а максимальная скорость составляет 227 км/ч.

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В будущем универсал получит гибридную модификацию с дизельным двигателем и электромотором. Также ожидается заряженная версия E63 AMG мощностью около 700 л.с.

Продажи нового Mercedes-Benz E-Class Estate в Европе начнутся уже в конце 2023 года. Начальная стоимость универсала составит более 50 000 долларов.

Ранее Фокус писал, что Mercedes-Benz представил впечатляющий концепт-кар Vision One-Eleven.